Maduro firma un decreto de "conmoción exterior" por posible agresión: ¿Qué es y qué implica?

Nicolás Maduro anunció la activación en Venezuela de un controvertido decreto de "estado de conmoción exterior", en medio de una creciente tensión geopolítica con Estados Unidos y con la mirada internacional puesta sobre el Caribe.

La medida, contemplada en la Constitución venezolana, otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo en caso de una amenaza externa que comprometa la seguridad nacional.

¿Qué es el estado de conmoción exterior?

El “estado de conmoción exterior” es una figura jurídica contemplada en el artículo 338 de la Constitución venezolana.

Permite al presidente de la República declarar un estado de excepción “en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”.

Este tipo de decreto debe ser presentado en un plazo máximo de ocho días ante la Asamblea Nacional -de mayoría chavista- y ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que determine su constitucionalidad.

En teoría, su aplicación está sujeta a estrictas limitaciones de tiempo, proporcionalidad y respeto por los derechos fundamentales, aunque en la práctica estas condiciones han sido objeto de debate por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Facultades especiales para Maduro

Según explicó Delcy Rodríguez, el decreto otorga a Maduro poderes ampliados en áreas clave como defensa, seguridad y administración del Estado.

Entre las medidas contempladas estarían:

-Movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio nacional.

-Toma inmediata y militar de infraestructuras estratégicas, incluyendo servicios públicos, industria petrolera y empresas básicas “para garantizar su pleno funcionamiento”.

-Activación de todos los planes de seguridad ciudadana.

-Cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas.

-Restricción de garantías constitucionales en áreas sensibles, aún no detalladas por el Ejecutivo.

Rodríguez afirmó que el objetivo es proteger “la soberanía, la independencia y los intereses vitales y estratégicos” del país.

Advirtió, además, que “no se permitirá a nadie dentro o fuera del territorio que promueva, que apoye, que facilite o que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela”, añadiendo que estos actos “serían juzgados según las leyes de la república y con las plenas garantías de la Constitución”.

Un decreto en medio de maniobras militares y tensiones crecientes

El anuncio fue realizado por el propio gobernante durante la emisión de su programa televisivo Con Maduro+, donde señaló que había arrancado el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior”.

La intención es “proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra paz, nuestra estabilidad”, dijo.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, fue la encargada de confirmar que el decreto ya fue firmado y que está listo para “activarse de manera inmediata en caso de cualquier tipo de agresión” por parte de Estados Unidos, país al que el chavismo acusa de mantener un plan desestabilizador con fines de “cambio de régimen”.

Rodríguez apuntó que la presencia de buques estadounidenses cerca del territorio venezolano representa una amenaza directa.

“Lo que hoy hace el Gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio contra Venezuela es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas”, afirmó la funcionaria durante una comparecencia televisada, en la que también se encontraban representantes diplomáticos y organismos internacionales acreditados en Caracas.

Respuesta a una amenaza militar o instrumento de control político

El decreto se produce en un contexto de alta tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el Caribe sur con el argumento de combatir el narcotráfico.

Sin embargo, desde Caracas, esta presencia es vista como una provocación que podría preceder una intervención militar.

“El país ha sido agredido económicamente, psicológicamente y políticamente, y siempre ha salido adelante”, sostuvo Maduro, insistiendo en la narrativa de resistencia nacional frente a presuntas conspiraciones externas.

El endurecimiento del discurso oficial se traduce también en ejercicios militares internos y una mayor movilización de las llamadas “milicias bolivarianas”.

Según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, “quien se oponga a que Venezuela sea defendida como sea y a la hora que sea está en estado general de sospecha”, una advertencia que ha sido interpretada como una amenaza velada a la disidencia política interna.

Críticas y llamados a la transparencia

Diversas organizaciones de la sociedad civil, como la ONG Acceso a la Justicia, han exigido al gobierno la publicación inmediata del texto completo del decreto en la Gaceta Oficial.

“El estado de conmoción exterior, al tratarse de un estado de excepción, implica la restricción de garantías a ciertos derechos. Por lo tanto, es importante que se produzca de manera inmediata su difusión”, señalaron en un comunicado.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha precisado qué derechos serían suspendidos ni por cuánto tiempo se mantendrían estas restricciones.

La falta de claridad ha generado inquietud entre sectores independientes, que temen que el decreto se utilice para justificar nuevas oleadas de represión o persecución política.

Impulsos nacionalistas y clima de incertidumbre

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la medida ante el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, acusando a ciertos ciudadanos en el exterior de alentar acciones bélicas.

“Es fácil pedir guerra cuando estás en el exterior, pero yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”, afirmó, en una clara alusión a la oposición en el exilio.

Mientras tanto, en las calles de Venezuela se percibe una mezcla de incertidumbre y resignación.

Aunque la narrativa oficial promueve la defensa nacional ante una amenaza exterior, para muchos ciudadanos la verdadera guerra se libra contra la crisis económica diaria: la inflación, la devaluación del bolívar -el dólar paralelo cotiza más de un 80% por encima del valor oficial- y el colapso de los servicios básicos.

Un gesto interno y externo: el papel de la Asamblea General de la ONU

Maduro ha insistido en que “el pueblo se está alistando, preparándose, uniéndose, con las bendiciones de Dios siempre por delante”, y ha reivindicado el apoyo de algunos países en defensa de Venezuela durante la más reciente Asamblea General de la ONU.

A su juicio, estas muestras de solidaridad internacional refuerzan la legitimidad del decreto.

Delcy Rodríguez, por su parte, hizo un llamado directo al expresidente estadounidense Donald Trump: “Un estadista, un jefe de Estado, un jefe de Gobierno, no puede tener en su agenda una guerra. ¿Cuál es el destino de los países guerreristas? Es pagar con sus vidas, la vida de sus hijos, de sus nietos, es comprometer el futuro de los países”.

El decreto de conmoción exterior se enmarca dentro de una estrategia dual del chavismo: proyectar fuerza y soberanía hacia el exterior, mientras refuerza el control interno frente a un contexto social, económico y político extremadamente frágil.

La medida amplía de manera significativa el poder del Ejecutivo, pero también plantea interrogantes serios sobre el respeto a las libertades fundamentales, la separación de poderes y el uso político de las instituciones.

Si bien el gobierno insiste en que se trata de un mecanismo de defensa legítimo, para muchos analistas y organizaciones civiles el decreto representa una nueva fase de consolidación autoritaria bajo el pretexto de una amenaza militar.