EE.UU. contempla acciones militares contra narcotraficantes dentro de territorio venezolano

Funcionarios de Estados Unidos elaboran opciones para ejecutar ataques contra narcotraficantes dentro de Venezuela, una medida que podría activarse en semanas y que supondría una nueva escalada en la campaña militar impulsada por la Administración Trump.

Según cuatro fuentes citadas por NBC News, el presidente Trump aún no ha dado la aprobación final. De acuerdo con esas fuentes —dos funcionarios estadounidenses y dos personas al tanto de las conversaciones—, los planes se centran en operaciones con drones contra miembros y líderes de redes criminales, así como golpes a laboratorios de drogas.

La Casa Blanca remitió a una declaración previa de Trump (“veremos qué pasa… es inaceptable”), mientras que el Pentágono declinó comentar a ese medio.

El posible paso de atacar en territorio venezolano llega tras acciones recientes en el Caribe, donde EE.UU. afirma haber hundido al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela presuntamente ligadas al tráfico de drogas.

Washington no ha presentado pruebas de que todas transportaran narcóticos; no obstante, autoridades de República Dominicana dijeron que se hallaron drogas en el agua tras uno de los incidentes.

Parte del impulso responde, según la Administración, a que Nicolás Maduro “no ha hecho lo suficiente” para frenar el flujo de estupefacientes.

En paralelo, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región: al menos ocho buques y más de 4,000 efectivos fueron desplegados, junto con cazas F-35 en Puerto Rico.

Fuentes consultadas por NBC advierten que no se puede sostener indefinidamente ese nivel de potencia en el Caribe, lo que acelera la evaluación de “todas las opciones”.

Aun cuando Venezuela no es un productor significativo de cocaína, es considerada un punto de salida de vuelos con droga hacia terceros países.

En 2020, el Departamento de Justicia acusó a Maduro por narcotráfico, y recientemente EE.UU. elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto, al vincularlo con organizaciones criminales como el Tren de Aragua. No se cree que Venezuela sea fuente de fentanilo que llega a EE.UU.

En el frente político, algunos funcionarios no descartan que un cambio de régimen sea un objetivo de estas operaciones. Marco Rubio, secretario de Estado, figura entre quienes abogan por esa vía, según el pensamiento interno de la Administración citado por NBC.

Maduro, por su parte, ha negado vínculos con el narcotráfico y sostiene que Washington busca derrocarlo.

Mientras se barajan opciones militares, existen contactos indirectos: líderes de Oriente Medio actúan como intermediarios en conversaciones entre Washington y Caracas, en las que —según un alto funcionario— Maduro habría discutido concesiones para permanecer en el poder.

En paralelo, se mantiene cierta coordinación práctica: 54 vuelos de deportación se han efectuado hasta la semana pasada.

Posibles consecuencias

Consultado por NBC, el analista venezolano Aníbal Sánchez Ismayel advirtió que un ataque en suelo venezolano podría desencadenar desde protestas diplomáticas hasta un aumento de persecuciones políticas, reforzando la narrativa de defensa de la soberanía.

La Casa Blanca, entretanto, insiste en que Trump está “dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense” para frenar el ingreso de drogas y llevar a los responsables ante la justicia.

Las fuentes prevén que podrían producirse ataques dentro de Venezuela en las próximas semanas, aunque ninguna operación ha sido autorizada todavía.

El debate interno continúa, en un contexto de presión militar, cálculo diplomático y señales mixtas sobre el alcance real de la campaña contra el narcotráfico en la región.

