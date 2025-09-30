Detenido en Matanzas hombre con antecedentes penales por muerte de su expareja

Vídeos relacionados:

Jeovanis Rodríguez Mustelier fue detenido en la localidad de Torriente, municipio Jagüey Grande, Matanzas, tras provocar la muerte de su expareja en un hecho de violencia machista ocurrido con un arma blanca.

El perfil oficialista Con Todos La Victoria informó este martes en Facebook que la agresión tuvo un trasfondo pasional y que la víctima recibió múltiples heridas mortales.

Captura Facebook / Con Todos La Victoria

Las autoridades ocuparon el arma tras la captura del agresor, quien quedó bajo proceso judicial.

Rodríguez Mustelier es un reincidente con un largo historial delictivo. Según la misma fuente, tenía antecedentes por robo con violencia, violación, desobediencia y lesiones.

En junio pasado, el propio perfil oficialista reportó en Facebook que había sido sorprendido en Torriente portando instrumentos considerados idóneos para delinquir: lazos de acero, sogas, una lima y un machete.

Captura Facebook / Con Todos La Victoria

Esa detención evitó un posible ataque contra ganado, pero no impidió que semanas después el hombre terminara involucrado en un crimen más grave.

Aunque la fuente oficialista no reveló la identidad de la víctima, plataformas feministas independientes confirmaron que se trataba de Yarisleidis Reyes Alfonso.

Su feminicidio fue incluido en el registro más reciente de muertes violentas de mujeres en Cuba, actualizado por colectivos de la sociedad civil.

El caso se suma a la creciente lista de feminicidios documentados en el país. Solo el 30 de septiembre, se reportó dos hechos de este tipo en diferentes provincias, incluido el ocurrido en Torriente.

Activistas advierten que, ante la ausencia de estadísticas oficiales y la falta de reconocimiento del feminicidio como delito específico en el Código Penal, es la sociedad civil quien ha debido asumir la tarea de visibilizar la magnitud del problema.

La reiterada consigna de “tolerancia cero” con que el perfil oficialista acompaña sus publicaciones contrasta con la realidad de un sistema judicial y policial que no logra prevenir la violencia de género ni establecer mecanismos de protección efectivos para las mujeres en riesgo.

La muerte de Yarisleidis Reyes Alfonso refleja, una vez más, la desprotección en la que viven miles de cubanas frente a un fenómeno que sigue creciendo en silencio.

Este nuevo arresto se une a otro reciente ocurrido también en Matanzas cuando Williams Fundora Aldazabal fue identificado como el presunto responsable de un violento ataque contra su expareja en el consejo Este.

