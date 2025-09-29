Detienen en Matanzas a un hombre tras un grave acto de violencia contra su expareja

Vídeos relacionados:

Williams Fundora Aldazabal fue identificado como el presunto responsable de un violento ataque contra su expareja en el consejo Este de la provincia de Matanzas, un hecho que ha causado repudio entre los vecinos.

Según informó este lunes en Facebook el perfil oficialista Con Todos La Victoria, el agresor provocó lesiones graves a una mujer de 43 años utilizando un arma blanca en medio de un conflicto por motivos pasionales.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde recibió atención especializada y permanece bajo vigilancia médica.

Fundora fue arrestado poco después del incidente y conducido a la unidad policial, donde deberá responder ante las autoridades por el delito de tentativa de asesinato, subrayó el perfil vocero del régimen.

El caso vuelve a poner en relieve la violencia de género en Cuba, un problema que sigue cobrando víctimas sin que existan mecanismos de protección eficaces.

En los últimos meses se han multiplicado los episodios de violencia extrema contra mujeres en Cuba.

En Matanzas, una enfermera fue víctima de un brutal ataque dentro de un hospital, un hecho que conmocionó a pacientes y trabajadores del sector de la salud.

Días atrás, en Santiago de Cuba, otro caso puso en alerta a la población cuando un hombre apuñaló a su pareja, sumándose a la lista de hechos de violencia machista que siguen sin freno en diferentes provincias del país.

La situación se ha vuelto aún más grave con la confirmación de que un asesino múltiple cobró la vida de al menos tres víctimas en Artemisa, lo que refleja la creciente inseguridad y la falta de mecanismos de protección efectivos para las mujeres.

Recientemente, también fue encontrada con vida una joven madre que había estado desaparecida en La Habana, un desenlace menos trágico que otros, pero que mantiene la preocupación social ante la vulnerabilidad de las cubanas frente a la violencia de género.

A este panorama se suma el hecho de que Cuba registra un aumento alarmante de delitos en 2025, lo que agrava la percepción de inseguridad en la población y evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la protección de los ciudadanos, en especial de las mujeres víctimas de agresiones.

