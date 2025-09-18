Gobierno de EE.UU. niega que ICE arreste injustamente a ciudadanos estadounidenses

Vídeos relacionados:
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó este martes que agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza estén arrestando injustamente a ciudadanos estadounidenses, tras la denuncia pública de George Retes, un veterano del ejército y padre de familia que asegura haber sido detenido sin motivo durante una redada en California.
“Los ciudadanos estadounidenses NO están siendo arrestados de forma indebida por ICE. Nuestras operaciones de cumplimiento son altamente focalizadas y no resultan en la detención de ciudadanos”, señaló el DHS en un comunicado difundido en la red social X, en el que calificó las críticas como “difamaciones destinadas a demonizar y vilipendiar” a sus agentes.
La respuesta oficial se produce después de que Retes publicara una columna en el San Francisco Chronicle en la que relató que, el pasado 10 de julio, fue arrestado cuando se dirigía a su trabajo en una finca de cannabis en Camarillo, condado de Ventura, sin que los agentes verificaran su identidad.
El exmilitar de 25 años denunció que fue golpeado, rociado con gas pimienta, mantenido tres días bajo custodia y liberado sin cargos ni explicaciones.
“Me arrebataron mis derechos, me trataron como si no perteneciera y me encerraron, todo siendo un ciudadano estadounidense y un veterano. Esto no es solo mi historia, es una advertencia. Si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera”, escribió Retes, quien adelantó que planea demandar al gobierno bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios.
El DHS asegura que Retes fue arrestado porque “se tornó violento” al negarse a mover su vehículo y bloquear el paso de los agentes durante la operación. Según la versión oficial, fue detenido por “asalto a la autoridad”.
El caso reaviva el debate sobre los métodos de las agencias migratorias en Estados Unidos, especialmente en California, donde la reciente autorización de la Corte Suprema amplió las facultades de ICE y la Patrulla Fronteriza en redadas y detenciones.
Mientras el gobierno defiende la actuación de sus agentes, organizaciones de derechos civiles advierten que casos como el de Retes demuestran que las políticas de control migratorio pueden derivar en abusos contra ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
Preguntas frecuentes sobre las detenciones de ICE y la situación migratoria en EE.UU.
¿Arresta ICE injustamente a ciudadanos estadounidenses?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega que ICE arreste injustamente a ciudadanos estadounidenses. Según su comunicado, las operaciones de ICE están focalizadas y no resultan en la detención de ciudadanos. Sin embargo, el caso de George Retes, un ciudadano estadounidense que alega haber sido detenido injustamente, ha generado debate y cuestionamientos sobre los métodos de ICE.
¿Por qué fue arrestado George Retes durante una redada de ICE?
Según el DHS, George Retes fue arrestado porque se volvió violento y bloqueó el paso de los agentes durante una operación en una finca de cannabis en Camarillo, California. Sin embargo, Retes sostiene que fue detenido sin que los agentes verificaran su identidad y planea demandar al gobierno por esta acción.
¿Cómo han afectado las políticas migratorias actuales a las comunidades en Estados Unidos?
Las políticas migratorias actuales bajo la administración Trump, caracterizadas por operativos masivos y deportaciones aceleradas, han generado temor e indignación en comunidades inmigrantes. Redadas en lugares de trabajo y la detención de inmigrantes sin antecedentes penales han intensificado el clima de miedo y las protestas en diversas ciudades del país. Estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y han llevado a manifestaciones en contra de lo que se considera una criminalización de comunidades vulnerables.
¿Cuál es la postura del gobierno de EE.UU. en relación con las redadas de ICE?
El gobierno de EE.UU. defiende las acciones de ICE como necesarias para la aplicación de la ley migratoria y la seguridad nacional. La administración Trump ha endurecido su retórica y acciones contra la inmigración irregular, argumentando que las redadas se centran en personas con antecedentes criminales. Sin embargo, este enfoque ha sido calificado como una "persecución cruel e inhumana" por activistas y defensores de derechos humanos.
