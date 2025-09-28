ICE detiene a cubano vinculado a pandilla Sureños-13 en EE.UU.: Su historial criminal es amplio

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano identificado como Chamil Machado González fue detenido en Los Ángeles por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de integrar la pandilla Sureños-13 y con un historial delictivo que incluye robo de vehículos, secuestro, amenazas y otros delitos violentos en Riverside, California.

Según el comunicado oficial, Machado González formaba parte de un grupo de inmigrantes indocumentados considerados peligrosos para la seguridad pública en Estados Unidos. Entre los crímenes por los que ha sido condenado destacan robo, recepción de propiedad robada y amenazas de cometer delitos con la intención de aterrorizar, cargos que lo vinculan directamente con la violencia pandillera en el sur de California.

La pandilla Sureños-13 (también conocida como Sur-13) nació en California, integrada originalmente por mexicanos y centroamericanos, y se ha expandido por varios estados del país. Es una de las organizaciones más temidas por su participación en delitos de alto impacto como tráfico de drogas, secuestros y homicidios, y por sus vínculos con carteles internacionales.

La presencia de un cubano en sus filas refuerza la preocupación de las autoridades estadounidenses sobre el alcance de estas redes y la diversidad de nacionalidades involucradas.

Deportación incierta

Aunque ICE prioriza la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales, el proceso podría enfrentarse a un obstáculo, debido a que Cuba suele negarse a recibir a nacionales con condenas penales en Estados Unidos, lo que complica su deportación.

En estos casos, Washington ha optado por trasladar a los detenidos a terceros países, una práctica que ha generado tensiones diplomáticas y denuncias de falta de garantías legales.

El arresto ocurre en medio de un choque político entre ICE y el gobernador de California, Gavin Newsom, quien acaba de firmar la “Ley de No a la Policía Secreta”. Según ICE, la norma limita las protecciones de identidad para sus agentes, a pesar de que las agresiones contra ellos han aumentado en un 1000% en los últimos meses.

“El gobernador Newsom está avivando la división y poniendo en riesgo a nuestras fuerzas del orden”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional. La agencia aseguró que continuará con sus operativos, especialmente contra pandillas como MS-13 y Tren de Aragua, además de los Sureños-13.

Patrón de detenciones de cubanos con antecedentes

El caso de Machado González no es aislado. Recientemente, ICE detuvo en San Diego a otro cubano, Walter Ramírez, condenado por violación, agresión sexual a menores y violencia doméstica.

Al igual que en este nuevo arresto, las autoridades advirtieron que se trata de individuos con un historial de delitos graves y que representan una amenaza inmediata para la seguridad pública.

