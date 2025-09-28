ICE detiene a cubano vinculado a pandilla Sureños-13 en EE.UU.: Su historial criminal es amplio

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano identificado como Chamil Machado González fue detenido en Los Ángeles por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de integrar la pandilla Sureños-13 y con un historial delictivo que incluye robo de vehículos, secuestro, amenazas y otros delitos violentos en Riverside, California.
Según el comunicado oficial, Machado González formaba parte de un grupo de inmigrantes indocumentados considerados peligrosos para la seguridad pública en Estados Unidos. Entre los crímenes por los que ha sido condenado destacan robo, recepción de propiedad robada y amenazas de cometer delitos con la intención de aterrorizar, cargos que lo vinculan directamente con la violencia pandillera en el sur de California.
La pandilla Sureños-13 (también conocida como Sur-13) nació en California, integrada originalmente por mexicanos y centroamericanos, y se ha expandido por varios estados del país. Es una de las organizaciones más temidas por su participación en delitos de alto impacto como tráfico de drogas, secuestros y homicidios, y por sus vínculos con carteles internacionales.
La presencia de un cubano en sus filas refuerza la preocupación de las autoridades estadounidenses sobre el alcance de estas redes y la diversidad de nacionalidades involucradas.
Deportación incierta
Aunque ICE prioriza la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales, el proceso podría enfrentarse a un obstáculo, debido a que Cuba suele negarse a recibir a nacionales con condenas penales en Estados Unidos, lo que complica su deportación.
En estos casos, Washington ha optado por trasladar a los detenidos a terceros países, una práctica que ha generado tensiones diplomáticas y denuncias de falta de garantías legales.
Lo más leído hoy:
El arresto ocurre en medio de un choque político entre ICE y el gobernador de California, Gavin Newsom, quien acaba de firmar la “Ley de No a la Policía Secreta”. Según ICE, la norma limita las protecciones de identidad para sus agentes, a pesar de que las agresiones contra ellos han aumentado en un 1000% en los últimos meses.
“El gobernador Newsom está avivando la división y poniendo en riesgo a nuestras fuerzas del orden”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional. La agencia aseguró que continuará con sus operativos, especialmente contra pandillas como MS-13 y Tren de Aragua, además de los Sureños-13.
Patrón de detenciones de cubanos con antecedentes
El caso de Machado González no es aislado. Recientemente, ICE detuvo en San Diego a otro cubano, Walter Ramírez, condenado por violación, agresión sexual a menores y violencia doméstica.
Al igual que en este nuevo arresto, las autoridades advirtieron que se trata de individuos con un historial de delitos graves y que representan una amenaza inmediata para la seguridad pública.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos por ICE y sus implicaciones
¿Quién es Chamil Machado González y por qué fue detenido por ICE?
Chamil Machado González es un ciudadano cubano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, acusado de ser miembro de la pandilla Sureños-13 y de tener un amplio historial delictivo que incluye robo de vehículos, secuestro, amenazas y otros delitos violentos en Riverside, California.
¿Cuál es el historial criminal de Chamil Machado González?
El historial criminal de Chamil Machado González incluye condenas por robo de vehículos, secuestro, recepción de propiedad robada y amenazas con la intención de aterrorizar, lo que lo vincula con la violencia pandillera en el sur de California.
¿Qué desafíos enfrenta ICE para deportar a ciudadanos cubanos con antecedentes penales?
ICE enfrenta el desafío de que Cuba suele negarse a recibir a nacionales con condenas penales en Estados Unidos, lo que complica su deportación. En estos casos, Estados Unidos ha optado por trasladar a los detenidos a terceros países, una práctica que ha generado tensiones diplomáticas.
¿Qué impacto tiene la “Ley de No a la Policía Secreta” en los operativos de ICE?
La “Ley de No a la Policía Secreta”, firmada por el gobernador de California Gavin Newsom, limita las protecciones de identidad para los agentes de ICE, lo que, según la agencia, pone en riesgo a sus fuerzas del orden en un contexto de agresiones crecientes contra ellos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.