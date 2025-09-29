El conejo malo contra el ICE: Bad Bunny solo actuará en el Super Bowl en Estados Unidos

Bad Bunny hará historia en el Super Bowl 2026 como el primer artista latino en solitario en el show de medio tiempo. El reguetonero afirmó que será su único concierto en EE. UU. en 2026, evitando otros por temor a operativos del ICE.

Lunes, 29 Septiembre, 2025 - 08:32

Bad Bunny en "NUEVAYOOOOOL" © X / @sanbenito
Bad Bunny en "NUEVAYOOOOOL" Foto © X / @sanbenito

Vídeos relacionados:

Benito Antonio Martínez Ocasio, mundialmente conocido como Bad Bunny, no deja de hacer historia. La NFL confirmó que será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, convirtiéndose en el primer artista latino en solitario en encabezar el espectáculo más visto de la televisión estadounidense.

La cita será el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y se espera una audiencia millonaria dentro y fuera del estadio.

El anuncio, celebrado por Roc Nation y por el propio artista en un comunicado cargado de referencias culturales, marca un hito en la carrera del puertorriqueño, quien ha llevado el reguetón a lo más alto de la industria musical global.

Sin embargo, detrás del logro hay una decisión que sorprendió a sus fans: este será el único concierto que dará en Estados Unidos en 2026.

En publicaciones recientes, Bad Bunny explicó que ha evitado presentaciones en territorio estadounidense por temor a que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conviertan sus shows en blanco de redadas contra inmigrantes.

“El maldito ICE podría estar afuera”, dijo el cantante, al señalar que no desea que sus seguidores, muchos de ellos latinos indocumentados, corran riesgos por asistir a sus conciertos.

Lo más leído hoy:

No es la primera vez que Benito se pronuncia sobre el tema. En entrevistas y en su videoclip 'NUEVAYoL', ya había criticado las políticas migratorias y los operativos del ICE, reforzando su postura de apoyo a la comunidad latina.

Tras su paso por el Super Bowl, Bad Bunny continuará con su gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos', que incluye paradas en México, Colombia, Japón, España y otros países europeos, donde ya agotó entradas en tiempo récord.

De esta manera, el “conejo malo” suma un capítulo más a su legado: ser la voz de una generación que baila reguetón, pero también exige respeto y seguridad.

COMENTAR

Archivado en:

Bad Bunny
ICE
Concierto
Súper Bowl
Conciertos
Inmigración Ilegal en EE.UU.
Inmigrantes
Detenciones
Internacionales
Estados Unidos
Noticias en 2025
Noticias en Septiembre del 2025
Noticias del Lunes, 29 de Septiembre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada