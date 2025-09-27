Cubano entre “depredadores” arrestados por ICE en California: Estos son sus delitos

Vídeos relacionados:

Agentes de ICE detuvieron este jueves en el área metropolitana de San Diego, California, a un ciudadano cubano con condenas por delitos sexuales, en un operativo que también dejó bajo custodia a tres extranjeros de México, Vietnam y Bahamas, todos condenados por agresiones sexuales contra menores.

De acuerdo con la nota oficial de la entidad, el detenido cubano fue identificado como Walter Ramírez, con condenas por violación, agresión sexual a un menor bajo efectos de drogas y violencia doméstica.

La autoridad migratoria informó que los arrestos se realizaron en la zona de San Diego y forman parte de acciones enfocadas en delincuentes con antecedentes graves.

En la misma operación fueron capturados Eduardo Negrete (México), Hoang Nguyen (Vietnam) y Devin Richardson (Bahamas), todos con condenas previas por delitos sexuales contra menores y, en algunos casos, por no registrarse como delincuentes sexuales conforme a la ley estatal.

“No nos equivoquemos: se trata de depredadores que se cebaban con los miembros más vulnerables de nuestra comunidad: los niños”, declaró Patrick Divver, director de la oficina local de ERO San Diego, al destacar que uno de los condenados residía junto a lo que parecía ser una guardería y a dos manzanas de una escuela primaria.

“Al detenerlos, el ICE ha eliminado una amenaza inmediata para la seguridad pública”, agregó.

Los cuatro permanecen bajo custodia mientras avanzan los trámites de remoción hacia sus países de origen, indicó ICE.

Esta misma semana, en San Diego, ICE capturó a Miguel Cabrera por con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos graves.

Estos casos se suman al creciente número de cubanos con historial delictivo detenidos por ICE en varios estados de EE.UU. en las últimas semanas, los cuales ya han sido deportados o están en espera de su expulsión del país.

Ambos inmigrantes podrían ser deportados a terceros países de no ser admitidos por el régimen de La Habana, que se niega a recibir a cubanos con antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de enero de 2017.

La administración del presidente Donald Trump ha expulsado a inmigrantes que han cometido graves delitos -incluidos cubanos- a terceros países, en medio de denuncias por detenciones arbitrarias y falta de acceso a defensa legal.

