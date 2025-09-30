El Micha felicitó este martes a su hija Amanda por su cumpleaños número 11 con un emotivo mensaje en Instagram. Sin embargo, la publicación estuvo marcada no solo por las palabras de cariño del artista, sino por su significado: la distancia.

Desde hace semanas, el reguetonero cubano se encuentra en Cuba, tras decidir regresar a su país natal en medio de una controversial separación de Ana María Daniel, madre de sus dos hijos, quienes permanecen en Miami. En ese contexto, su mensaje de cumpleaños no pasó desapercibido.

"Feliz cumpleaños, mi hija, mucha salud y una lluvia de bendiciones para ti en este día. Solo Dios sabe lo que te extraño. Nos vemos pronto, mi amor. Felicidades, Amanda", escribió junto a varias imágenes donde aparece con la niña.

La publicación, sin embargo, tenía los comentarios desactivados, lo que ha sido interpretado como una medida para evitar una nueva oleada de críticas. Desde que anunció su regreso a Cuba, El Micha ha recibido duras reacciones en redes sociales por dejar a sus hijos en Estados Unidos y, sobre todo, por unas polémicas declaraciones en las que se refirió a su "familia de verdad", omitiendo a sus propios hijos.

En contraste, Ana María sí compartió un mensaje público lleno de ternura hacia Amanda, acompañado de un video con momentos especiales de la niña: "Hoy está cumpliendo 11 años la princesa de mamá. Eres la niña más buena y dulce del mundo, hijita mía. Llegaste a mi vida para llenarla de amor y felicidad. Feliz cumpleaños, Amandita."

A pesar de las tensiones familiares y la separación, ambos padres dejaron ver su amor hacia Amanda en el día de su cumpleaños. No obstante, la ausencia física del cantante y su decisión de desactivar los comentarios dejan entrever que la controversia aún sigue presente, y que su imagen pública continúa resentida por las decisiones personales que ha tomado recientemente.

