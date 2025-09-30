Espectacular: Cubana desafía la gravedad bailando en tubo en su casa y arrasa en redes

Una joven cubana ha dejado a muchos sin palabras en redes sociales al compartir un video donde demuestra su destreza en el baile en tubo (pole dance), disciplina que combina fuerza, elasticidad y resistencia.

En las imágenes, difundidas en su cuenta de TikTok, la cubana ejecuta complejas figuras acrobáticas sobre el tubo con gran dominio y precisión, lo que le ha valido numerosos comentarios de admiración.

“Nada cae del cielo… todo ha sido sudor, lágrimas y sacrificios”, escribió en el video, dejando claro el esfuerzo y la disciplina que ha requerido alcanzar su nivel.

El clip rápidamente generó reacciones positivas de usuarios que aplaudieron su talento, destacando la dedicación que requiere el pole dance, una práctica cada vez más reconocida como deporte y arte escénico en distintos países.

Además de los elogios, varios internautas resaltaron que su presentación transmite inspiración y refleja la capacidad de los cubanos de abrirse paso con talento y constancia en diferentes escenarios, incluso fuera de la isla.

Preguntas frecuentes sobre el impacto del pole dance y la cultura cubana en redes sociales