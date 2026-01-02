La tiktoker cubana @soy_jesspilar desató una tormenta en redes tras publicar un video desde un supermercado en La Habana que, según ella, ofrece “sabores especiales, productos premium y un ambiente que te invita a elegir sin prisas”. En el clip, aparece recorriendo los pasillos del local mostrando vinos, dulces importados y productos de lujo, mientras invita a sus seguidores a disfrutar de “compras que te facilitan la mesa y los regalos”.
“Un lugar donde todo está cuidadosamente seleccionado. Donde haces esas compras que te facilitan la mesa y los regalos”, dice la creadora en el video. Pero lo que parecía una simple promoción terminó convirtiéndose en un blanco de críticas, con miles de usuarios acusándola de mostrar una “Cuba irreal” y de “burlarse del pueblo” en plena crisis económica.
“Hasta parece una burla para los cubanos”, escribió una usuaria, mientras otra sentenció: “Esa es la Cuba de los enchufados, el resto pasa hambre”. Otro comentario, que se hizo viral, la cuestionó directamente: “A mí me daría vergüenza subir un video así sabiendo que hay gente que no tiene ni pan para comer”.
Las críticas no se quedaron ahí. “Debe ser el único mercado donde van los socialistas millonarios”, ironizó otro internauta, mientras alguien más apuntó: “Eso no es un supermercado, es una tienda para el 1% que vive del gobierno”. Desde el extranjero también llegaron reacciones: “Soy mexicano y conozco Cuba, y hasta yo siento que no es correcto subir esto sabiendo la situación del país”, escribió un usuario, uno de los mensajes con más me gusta.
Otros compararon el local con tiendas de otros países: “El mercado de los ricos en Cuba parece un Oxxo de mi barrio en México”, bromeó un comentario que recibió cientos de respuestas. “Hasta la tienda premium de Cuba se ve más pobre que cualquier kiosco latinoamericano”, opinó otra persona.
Aunque algunos seguidores salieron en defensa de la influencer, asegurando que tiene derecho a compartir su vida, la mayoría coincidió en que el video fue un desacierto. “Está mal tener dinero? No. Pero hay momentos en que presumir duele más de lo que inspira”, comentó una usuaria, reflejando el sentimiento general.
Lo más leído hoy:
El video de @soy_jesspilar, que ya acumula miles de visualizaciones, ha reavivado el debate sobre la desigualdad en Cuba y la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Mientras algunos lo ven como simple contenido aspiracional, muchos otros lo perciben como una postal del privilegio en un país donde la mayoría apenas sobrevive.
Preguntas frecuentes sobre la polémica en redes sociales en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el video de @soy_jesspilar generó tanta polémica en redes sociales?
El video de @soy_jesspilar generó polémica porque muestra una imagen de lujo y privilegio en un contexto de crisis económica en Cuba. Muchos usuarios consideraron que su contenido es una burla hacia la mayoría de los cubanos que enfrentan dificultades para acceder a productos básicos.
¿Cómo ha reaccionado el público ante el contenido de lujo mostrado por influencers cubanas?
El público ha reaccionado de manera crítica, señalando que el contenido de lujo no refleja la realidad de la mayoría de los cubanos, quienes enfrentan escasez y dificultades económicas. Mientras algunos defienden el derecho de las influencers a compartir su vida, otros consideran que estos videos son insensibles y desconectados de la realidad.
¿Cuál es el impacto de las redes sociales en la percepción de la vida en Cuba?
Las redes sociales han amplificado las percepciones diversas sobre la vida en Cuba, mostrando tanto el lujo de una minoría como las dificultades de la mayoría. Esto ha generado debates sobre las desigualdades y las realidades ocultas bajo el régimen socialista, resaltando la desconexión entre el discurso oficial y la vida cotidiana de los cubanos.
¿Qué factores contribuyen a la percepción de desigualdad en Cuba mostrada en estos videos?
La percepción de desigualdad en Cuba se debe a la disparidad en el acceso a recursos, donde una minoría con acceso a remesas o trabajos en el sector privado puede mantener un nivel de vida superior al de la mayoría, que depende de salarios estatales insuficientes. La escasez de alimentos y productos básicos acentúa esta desigualdad visible en las redes.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.