La tiktoker cubana @soy_jesspilar desató una tormenta en redes tras publicar un video desde un supermercado en La Habana que, según ella, ofrece “sabores especiales, productos premium y un ambiente que te invita a elegir sin prisas”. En el clip, aparece recorriendo los pasillos del local mostrando vinos, dulces importados y productos de lujo, mientras invita a sus seguidores a disfrutar de “compras que te facilitan la mesa y los regalos”.

“Un lugar donde todo está cuidadosamente seleccionado. Donde haces esas compras que te facilitan la mesa y los regalos”, dice la creadora en el video. Pero lo que parecía una simple promoción terminó convirtiéndose en un blanco de críticas, con miles de usuarios acusándola de mostrar una “Cuba irreal” y de “burlarse del pueblo” en plena crisis económica.

“Hasta parece una burla para los cubanos”, escribió una usuaria, mientras otra sentenció: “Esa es la Cuba de los enchufados, el resto pasa hambre”. Otro comentario, que se hizo viral, la cuestionó directamente: “A mí me daría vergüenza subir un video así sabiendo que hay gente que no tiene ni pan para comer”.

Las críticas no se quedaron ahí. “Debe ser el único mercado donde van los socialistas millonarios”, ironizó otro internauta, mientras alguien más apuntó: “Eso no es un supermercado, es una tienda para el 1% que vive del gobierno”. Desde el extranjero también llegaron reacciones: “Soy mexicano y conozco Cuba, y hasta yo siento que no es correcto subir esto sabiendo la situación del país”, escribió un usuario, uno de los mensajes con más me gusta.

Otros compararon el local con tiendas de otros países: “El mercado de los ricos en Cuba parece un Oxxo de mi barrio en México”, bromeó un comentario que recibió cientos de respuestas. “Hasta la tienda premium de Cuba se ve más pobre que cualquier kiosco latinoamericano”, opinó otra persona.

Aunque algunos seguidores salieron en defensa de la influencer, asegurando que tiene derecho a compartir su vida, la mayoría coincidió en que el video fue un desacierto. “Está mal tener dinero? No. Pero hay momentos en que presumir duele más de lo que inspira”, comentó una usuaria, reflejando el sentimiento general.

El video de @soy_jesspilar, que ya acumula miles de visualizaciones, ha reavivado el debate sobre la desigualdad en Cuba y la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Mientras algunos lo ven como simple contenido aspiracional, muchos otros lo perciben como una postal del privilegio en un país donde la mayoría apenas sobrevive.