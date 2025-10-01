De adolescente rebelde en Cuba a empresario en EE.UU.: La vida de Ricky Ravelo

Vídeos relacionados:

De adolescente rebelde en Cuba a empresario en Estados Unidos, la historia de Ricky Ravelo refleja el camino de muchos cubanos que transformaron la adversidad en oportunidades.

La televisora News4Jax compartió su historia en el marco del Mes de la Herencia Hispana, destacando cómo este inmigrante cubano construyó su propia empresa de techos, Arica Construction, con la que ha trabajado en decenas de proyectos en Jacksonville, Florida.

En el reporte se destacó que Ravelo ha brindado apoyo incluso en situaciones de emergencia, como cuando un tornado arrancó el techo de un negocio en Beach Boulevard el pasado verano.

Ravelo llegó a Estados Unidos siendo apenas un adolescente de 14 años, tras salir de Cuba durante el éxodo del Mariel en 1980, cuando más de 125,000 cubanos arribaron a territorio estadounidense en seis meses.

“Mi mamá sacrificó todo para traerme aquí. Estoy bendecido de estar aquí y no en lo que dejé atrás”, dijo el empresario.

En Cuba, recordó, comenzó a ser visto como un problema por “expresar opiniones y cantar” que no eran bien vistas por las autoridades.

“Mi mamá era maestra bajo el régimen y cuando empecé a actuar como un rebelde me etiquetaron como alguien en contra del gobierno”, explicó.

Hoy, Ricky Ravelo trabaja junto a su hijo, Ricky Jr., quien asegura que aprende cada día de la experiencia de su padre.

El empresario, padre de tres hijos, ha logrado consolidar su negocio en Jacksonville, donde ha participado en la reparación de techos de iglesias y múltiples construcciones.

“Si yo pude hacerlo, cualquiera puede lograrlo. Solo hay que tener la voluntad. Vives en el mejor país del mundo.

Mientras creas en Dios y en Jesús como tu salvador personal, creo que vas a estar bien sin importar lo que hagas en la vida”, expresó Ravelo, al compartir el mensaje que quiere dejar en este Mes de la Herencia Hispana.

La comunidad cubana en el exterior continúa mostrando ejemplos de resiliencia y emprendimiento en contextos desafiantes. En Houston, una familia cubana solicitó apoyo para mantener su negocio, enfrentando dificultades económicas mientras intenta preservar su independencia laboral y sostener a sus hijos en Estados Unidos.

En Miami, otra cubana compartió su experiencia bajo presión, al declarar que estaba al borde de cerrar su pizzería.

A pesar de los desafíos financieros, lucha por mantener vivo el negocio que construyó con esfuerzo, como muchos otros inmigrantes que se han enfrentado a la incertidumbre sin perder la fe en su proyecto.

En Europa también se conocen historias similares. En España, una cubana que trabajaba como camarera logró abrir su propio restaurante, demostrando que con visión y trabajo constante se puede transformar una ocupación de subsistencia en una verdadera oportunidad empresarial.

Otro ejemplo inspirador llega desde Inglaterra, donde un exgimnasta cubano reconvirtió su vida como camionero.

Su historia pone en evidencia los cambios drásticos que muchos migrantes deben enfrentar para reinsertarse laboralmente, sin abandonar la disciplina ni la voluntad de avanzar.

También en Uruguay, una enfermera cubana encontró en la manicura una nueva vocación, tras emigrar con sus hijos.

Su mensaje, centrado en que “nunca es tarde para cumplir un sueño”, se suma al testimonio de muchos cubanos que han sabido reinventarse fuera de su país.

