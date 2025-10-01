Cubano llegó a EE.UU. de bebé y 58 años después enfrenta deportación tras ser detenido en Florida

Vídeos relacionados:

La familia del cubano José Manuel Allende que llegó a Estados Unidos siendo apenas un bebé denuncia que las autoridades migratorias lo detuvieron la semana pasada en el estado de Florida y enfrentan ahora la posibilidad de su deportación, después de vivir por 58 años en esa nación.

Según reportó la televisora WESH, se trata de José Manuel Allende, quien arribó con su familia en 1967 a través del programa Vuelos de la Libertad, que trasladó a cientos de miles de cubanos hacia territorio estadounidense entre 1965 y 1973.

Allende tenía entonces solo dos años de edad, subrayó la fuente.

Su hija, Sheena Allende-Smith, relató que el arresto ocurrió el viernes cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llegaron a su vivienda poco después de que llevara a su hermana menor a la escuela.

“Mi papá se hizo un café, salió al frente de la casa y fue recibido por ICE, seguridad nacional”, dijo.

La detención se enmarca dentro de una operación estatal de control migratorio en obras de construcción, que en el condado de Brevard dejó como resultado 150 arrestos.

Allende, que hoy es propietario de una pequeña empresa, tiene licencia de conducir, número de Seguro Social, una vivienda, automóvil y dos hijos —uno de ellos menor de edad y otro con discapacidad—, asegura su hija.

“Él no es ilegal. Es como cualquiera de nosotros, un ciudadano más”, insistió.

El cubano posee antecedentes penales de hace más de veinte años y nunca logró obtener la ciudadanía estadounidense.

En 2016 recibió una orden de deportación, pero los tribunales le indicaron que no podía ser expulsado del país si estaba bajo el programa Cuban Family Reunification Parole, en el que ha permanecido durante los últimos nueve años.

“Ellos vinieron legalmente; el gobierno los invitó a entrar y ahora les dice que se vayan. ¿Por qué tiene que irse después de 58 años?”, cuestionó su hija.

“No es justo para nosotros como hijos. Yo soy adulta, pero sigue siendo mi papá”, agregó.

La situación de cubanos detenidos por las autoridades migratorias en Estados Unidos ha generado preocupación y tensión entre las comunidades del exilio.

Recientemente, una mujer denunció la deportación de su esposo tras 23 años en EE.UU., describiendo el proceso como devastador para su familia, especialmente por la ausencia de delitos recientes o amenazas a la seguridad.

Los operativos del ICE han incluido perfiles diversos. En un caso, un cubano indocumentado fue detenido tras amenazar con un arma blanca a otro hombre en una disputa vecinal, mientras que otro arresto involucró a un individuo presuntamente vinculado a la pandilla Sureños 13. Ambos casos reflejan cómo las autoridades actúan con firmeza ante situaciones consideradas de riesgo.

Sin embargo, también hay casos donde la detención ocurre en contextos más complejos. Un manifestante del 11J, exiliado en EE.UU., fue arrestado y posteriormente liberado, generando críticas por la falta de criterios claros en los procesos.

El cubano aseguró que su detención fue injustificada, alegando que no representa amenaza alguna.

En contraste, también se registran desenlaces positivos. Un joven de 20 años fue liberado tras permanecer detenido y expresó su deseo de convertirse en bombero, destacando la importancia de segundas oportunidades y del apoyo comunitario en estos procesos migratorios.

