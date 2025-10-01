Aroldis Chapman hace historia en la MLB: el cubano con más postemporadas

Vídeos relacionados:

El estelar lanzador Aroldis Chapman hizo historia al convertirse en el pelotero nacido en Cuba con más participaciones en postemporada de Grandes Ligas, tras debutar este martes con los Medias Rojas de Boston.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, Chapman ha disputado instancias de octubre en nueve temporadas diferentes: 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 y 2025.

Además, el cerrador holguinero se convirtió en el primer cubano que juega playoffs con cinco franquicias distintas: Cincinnati Reds (CIN), Chicago Cubs (CHC), New York Yankees (NYY), Texas Rangers (TEX) y su actual equipo Boston.

Justamente, el holguinero se anotó juego salvado la víspera al trabajar 1.1 entradas ante los Yankees en la victoria de los Medias Rojas (1-3) en el pleito inicial de la serie de comodines.

A sus 37 años, Chapman sigue ampliando su legado como uno de los relevistas más dominantes de su generación, con presencia continua en equipos contendientes y un lugar asegurado en la historia del béisbol cubano en MLB.

Preguntas frecuentes sobre Aroldis Chapman y su carrera en la MLB