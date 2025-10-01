Aroldis Chapman hace historia en la MLB: el cubano con más postemporadas

Vídeos relacionados:
El estelar lanzador Aroldis Chapman hizo historia al convertirse en el pelotero nacido en Cuba con más participaciones en postemporada de Grandes Ligas, tras debutar este martes con los Medias Rojas de Boston.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, Chapman ha disputado instancias de octubre en nueve temporadas diferentes: 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 y 2025.
Además, el cerrador holguinero se convirtió en el primer cubano que juega playoffs con cinco franquicias distintas: Cincinnati Reds (CIN), Chicago Cubs (CHC), New York Yankees (NYY), Texas Rangers (TEX) y su actual equipo Boston.
Justamente, el holguinero se anotó juego salvado la víspera al trabajar 1.1 entradas ante los Yankees en la victoria de los Medias Rojas (1-3) en el pleito inicial de la serie de comodines.
A sus 37 años, Chapman sigue ampliando su legado como uno de los relevistas más dominantes de su generación, con presencia continua en equipos contendientes y un lugar asegurado en la historia del béisbol cubano en MLB.
Preguntas frecuentes sobre Aroldis Chapman y su carrera en la MLB
¿Cuál es el récord de Aroldis Chapman en postemporadas de la MLB?
Aroldis Chapman es el pelotero cubano con más participaciones en postemporada de Grandes Ligas, habiendo jugado en nueve temporadas diferentes. Este logro destaca su consistencia y habilidad para ser parte de equipos contendientes a lo largo de su carrera.
¿Con cuántos equipos ha jugado Aroldis Chapman en los playoffs de la MLB?
Chapman ha jugado playoffs con cinco franquicias distintas: Cincinnati Reds, Chicago Cubs, New York Yankees, Texas Rangers y Boston Red Sox. Este dato refleja su capacidad para adaptarse y ser efectivo en diferentes entornos y equipos.
¿Qué logros destacados ha alcanzado Aroldis Chapman en su carrera?
A lo largo de su carrera, Aroldis Chapman ha conseguido 350 juegos salvados en las Grandes Ligas, consolidándose como uno de los relevistas más dominantes de la historia. Además, Chapman ha logrado nueve temporadas con 30 o más juegos salvados, reafirmando su lugar entre los cerradores más exitosos de todos los tiempos.
¿Cómo ha sido la temporada 2025 para Aroldis Chapman con los Medias Rojas de Boston?
La temporada 2025 de Aroldis Chapman ha sido una de las más dominantes de su carrera, con un ERA de 1.15 y limitando a los rivales a un promedio ofensivo de .130. Ha sido fundamental para el éxito de los Medias Rojas, logrando incluso una racha de nueve salidas consecutivas sin permitir hits.
¿Qué velocidad máxima ha alcanzado Aroldis Chapman con los Medias Rojas?
Chapman ha lanzado una recta de 102.3 mph vistiendo el uniforme de los Red Sox, lo que lo consolida como el lanzador más rápido para seis franquicias distintas de la MLB. Su capacidad para lanzar a altas velocidades se mantiene como una de sus mayores fortalezas en el montículo.
