Tres prospectos cubanos salen rumbo a República Dominicana en busca de firmar con MLB

Vídeos relacionados:

Tres jóvenes prospectos cubanos salieron recientemente de la isla rumbo a la República Dominicana, con el objetivo de establecerse en el país y buscar firmas profesionales con organizaciones de Grandes Ligas.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, los jugadores son Carlos Sarduy, pitcher zurdo, destacado por su potencial de desarrollo; Cristian Aguilera, jardinero izquierdo y considerado uno de los mejores bates de su generación, y Damián Díaz, segunda base, con proyección sólida para el profesionalismo.

Los tres formaron parte del último equipo Cuba U-15, que logró la clasificación al Mundial de 2026, una camada que ha despertado gran interés entre scouts internacionales.

Talento en desarrollo

Según varios evaluadores consultados, Sarduy es un zurdo con “potencial de MLB”, con una recta entre 86 y 88 MPH y un amplio margen para evolucionar en academias dominicanas.

Aguilera, por su parte, fue descrito por otro scout como “el mejor bateador del conjunto”, destacando por su disciplina en el plato y contacto consistente. Díaz también es considerado un talento con condiciones para firmar profesionalmente.

Elegibles para 2027

Los tres prospectos serán elegibles para firmar a partir del 15 de enero de 2027, cuando se abra el nuevo período de firmas internacionales.

Lo más leído hoy:

Este movimiento confirma la continuidad del éxodo de talentos juveniles desde Cuba, donde las oportunidades profesionales son inexistentes, hacia la República Dominicana y otros países que sirven como plataforma de acceso a organizaciones de Grandes Ligas.

Éxodo sin frenos

Justamente, el martes se conoció que otros dos prometedores peloteros cubanos, Ryder Fabián Pérez (13 años) y Jean Carlos Cárdenas (15), abandonaron recientemente la isla y se establecieron en México.

El éxodo de peloteros cubanos continúa creciendo a un ritmo imparable, marcado por la salida constante de jóvenes menores de 17 años que abandonan la isla en busca de mejores condiciones deportivas y económicas.

Muchos de ellos ven en países como México, República Dominicana o Estados Unidos la posibilidad real de desarrollarse en academias profesionales, firmar con organizaciones de Grandes Ligas y alcanzar un futuro que el sistema deportivo cubano ya no puede garantizarles. Las limitaciones estructurales, la falta de competencias internacionales estables y la crisis económica que impacta directamente en el deporte han convertido esta ruta en la opción más viable para muchos talentos.

En la actualidad, familias enteras se arriesgan a dejar atrás su país para ofrecer a sus hijos oportunidades que en Cuba resultan inalcanzables. Las carencias materiales —desde equipamiento básico hasta alimentación adecuada— y la ausencia de un proyecto deportivo sólido empujan a decenas de jóvenes a emigrar cada año.

Para muchos, este éxodo no es solo una apuesta por el desarrollo deportivo, sino una vía de escape ante un sistema que no ofrece perspectivas reales de crecimiento ni estabilidad.

El fenómeno, lejos de detenerse, refleja el deterioro progresivo del béisbol cubano y el impacto directo de la crisis nacional en una de sus disciplinas históricamente más emblemáticas.

Preguntas frecuentes sobre el éxodo de peloteros cubanos hacia la MLB