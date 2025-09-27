Manuel Marrero en Granma: "A pesar de las dificultades, hemos visto a un pueblo guapo y faja’o"

Vídeos relacionados:
El primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que, “a pesar de las dificultades, hemos visto a un pueblo guapo y faja’o, luchando junto al Partido para… vencer, lograr la victoria y salir adelante”, al tiempo que pidió "acelerar" soluciones a problemas críticos detectados en servicios sociales e infraestructura.
Según trascendió en la prensa oficialista, durante el cierre de la quinta visita gubernamental a la provincia Granma, recorrió instalaciones económicas y sociales y encabezó la reunión resumen en Bayamo, donde se pasó revista al programa para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía” en el territorio.
En su visita, no dejó certezas sobre plazos, financiamiento o metas verificables para resolver los problemas que él mismo identificó en electricidad, agua, salud y atención social.
La intervención quedó en llamados genéricos a “acelerar” y “planificar mejor”, sin anuncios concretos.
En la Empresa Eléctrica de Granma, Marrero pidió estrategias para un esquema de rotación de los circuitos apagables —una de las quejas más sensibles—, pero no comunicó un plan con fechas ni parámetros de cumplimiento para devolver previsibilidad al servicio.
En la UEB de rebombeo Bayamo, se revisaron estado técnico, tecnología y capacidad de respuesta. De nuevo, sin metas cuantificadas ni hitos de ejecución que permitan evaluar mejoras en el abasto.
La planta de oxígeno medicinal —llave para el oriente del país— permanece paralizada al 45% por falta de financiamiento. Marrero pidió “preservar lo ejecutado” y buscar “vías de acceso monetario”, pero no anunció la fuente de recursos, la ruta de contratación pendiente ni una fecha de puesta en marcha (capacidad prevista: 30 t/día).
En la Casa de Abuelos Carlos J. Finlay (Cauto Cristo), y el centro psicopedagógico “Celia Sánchez Manduley” (Bayamo), el primer ministro constató dificultades de alimentación, fuerza laboral y procesos constructivos.
Al término del periplo, acompañado por la primera secretaria del PCC en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, y la gobernadora, Yanetsy Terry Gutiérrez, Marrero presidió la reunión de cierre en la que el Gobierno provincial expuso su gestión para cumplir las prioridades definidas con miras a reactivar la economía.
La visita terminó con un mensaje de “admiración y reconocimiento” y el mandato de convertir evaluaciones en resultados. Sin embargo, el balance público deja promesas abiertas y ningún cronograma: apagones sin calendario de rotación, obra sanitaria frenada por dinero y servicios sociales con tareas pendientes sin respaldo presupuestario explícito. El contraste entre retórica y entregables sigue sin resolverse.
El régimen cubano volvió a recurrir esta semana a su retórica burocrática y plagada de consignas vacías para presentar, como un logro, la revisión del llamado “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
El contraste con las críticas de especialistas independientes es evidente. El economista Pedro Monreal ha señalado en repetidas ocasiones que el programa no corrige las “distorsiones” que dice combatir, sino que las profundiza.
Preguntas frecuentes sobre la visita de Manuel Marrero a Granma y la situación socioeconómica en Cuba
¿Cuáles fueron los principales problemas identificados por Manuel Marrero en su visita a Granma?
Manuel Marrero identificó problemas críticos en servicios sociales e infraestructura, incluyendo electricidad, agua, salud y atención social. Sin embargo, no se presentaron plazos, financiamiento o metas verificables para resolver estos problemas.
¿Qué soluciones se propusieron para el problema del abasto de agua en Granma?
Durante la visita a la UEB de rebombeo Bayamo, se revisaron el estado técnico, tecnología y capacidad de respuesta, pero no se presentaron metas cuantificadas ni hitos de ejecución para evaluar mejoras en el abasto de agua.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la situación de la planta de oxígeno medicinal en Bayamo?
La planta de oxígeno medicinal está paralizada al 45% por falta de financiamiento, y aunque Marrero pidió buscar “vías de acceso monetario”, no anunció la fuente de recursos, la ruta de contratación pendiente ni una fecha de puesta en marcha.
¿Qué se mencionó sobre la crisis habitacional en la provincia de Granma?
Marrero reconoció que más de 110,000 viviendas están en mal estado y 30,000 tienen pisos de tierra en Granma. Se instó a buscar soluciones locales, como la producción de materiales propios y la transformación de contenedores en viviendas, aunque no se detallaron planes concretos para su implementación.
¿Cómo ha reaccionado la población ante las visitas oficiales de Marrero?
La población ha reaccionado con escepticismo y críticas, señalando que las visitas de Marrero coinciden con mejoras temporales en servicios como la electricidad, lo que refuerza la percepción de que estas visitas son montajes para mostrar una imagen falsa de la realidad, mientras la pobreza y el abandono continúan creciendo en Cuba.
