Más de 100 dólares en yogures y compotas: Cubana comparte la “locura” de empacar maletas para viajar a la isla

Una cubana compartió en TikTok el proceso de preparación de sus maletas antes de viajar a la isla, en un video que refleja la complejidad y el estrés que muchos sienten al organizar el equipaje para ver a sus familiares.
“Me voy para Cuba y ando preparando maletines. Esto suena a loquera, pero bueno, bendiciones”, comentó la joven identificada como @migdreysiperez en la red social, donde mostró todo lo que guarda en su equipaje.
En el video se aprecia cómo la cubana empaca cajas de yogures y compotas que compró en la cadena Sam’s Club, porque no requieren refrigeración y considera que son una opción práctica para llevar a la isla. “Aquí hay más de ciento y pico de dólares”, dijo al enseñar los productos.
Además, mostró que lleva joyería, pasta dental, repelente, sazones, hojas de laurel, orégano, medicamentos, colonias, mascarillas, perfumes, café y hasta jabones, que coloca en diferentes maletas para distribuir el peso. “Me encanta llevar sazones Goya, eso no puede faltar en Cuba”, aseguró.
La joven relató entre risas y nerviosismo que siente ansiedad cada vez que prepara sus maletas, pues no solo enfrenta el estrés de empacar correctamente, sino también la emoción de reencontrarse con su madre, su hermana y su hijo después de más de un año sin viajar a la isla.
“Es un estado de tantos sentimientos encontrados… hasta nerviosa me pongo porque ya me queda poquito”, confesó, mientras explicaba que organiza las maletas en secciones de medicamentos, aseo y comida.
El video rápidamente se hizo viral en TikTok, donde muchos usuarios se identificaron con la experiencia de viajar a Cuba cargados de productos que escasean en el país.
Preguntas frecuentes sobre la preparación de maletas para viajar a Cuba
¿Por qué los cubanos en el exterior llevan productos básicos en sus maletas al viajar a Cuba?
Los cubanos en el exterior llevan productos básicos en sus maletas al viajar a Cuba debido a la escasez y altos precios de estos artículos en la isla. Esta práctica se ha vuelto común entre quienes desean ayudar a sus familiares, llevando alimentos, medicamentos y productos de higiene personal que son difíciles de conseguir en Cuba.
¿Qué productos son más comunes en los equipajes de quienes viajan a Cuba?
Los productos más comunes en los equipajes de quienes viajan a Cuba incluyen alimentos no perecederos, medicamentos, productos de higiene personal y artículos de aseo. También suelen llevar productos específicos como sazones, dulces, vitaminas y suplementos, todos ellos difíciles de encontrar en la isla.
¿Cómo organizan los cubanos en el exterior sus maletas para maximizar el espacio?
Los cubanos en el exterior organizan sus maletas de manera meticulosa, aprovechando cada espacio disponible. Usan técnicas como abrir los paquetes de fábrica para ahorrar espacio, distribuir el peso entre varias maletas y empacar productos en bolsas herméticas para evitar problemas en controles aeroportuarios.
¿Cuál es el impacto emocional de preparar maletas para viajar a Cuba?
Preparar maletas para viajar a Cuba genera una mezcla de emociones fuertes, como ansiedad, alegría y nostalgia. Los viajeros experimentan el estrés de organizar el equipaje y la emoción de reencontrarse con sus seres queridos, reflejando el profundo amor y compromiso hacia sus familias en la isla.
