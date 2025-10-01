Más de 100 dólares en yogures y compotas: Cubana comparte la “locura” de empacar maletas para viajar a la isla

Una cubana compartió en TikTok el proceso de preparación de sus maletas antes de viajar a la isla, en un video que refleja la complejidad y el estrés que muchos sienten al organizar el equipaje para ver a sus familiares.

“Me voy para Cuba y ando preparando maletines. Esto suena a loquera, pero bueno, bendiciones”, comentó la joven identificada como @migdreysiperez en la red social, donde mostró todo lo que guarda en su equipaje.

En el video se aprecia cómo la cubana empaca cajas de yogures y compotas que compró en la cadena Sam’s Club, porque no requieren refrigeración y considera que son una opción práctica para llevar a la isla. “Aquí hay más de ciento y pico de dólares”, dijo al enseñar los productos.

Además, mostró que lleva joyería, pasta dental, repelente, sazones, hojas de laurel, orégano, medicamentos, colonias, mascarillas, perfumes, café y hasta jabones, que coloca en diferentes maletas para distribuir el peso. “Me encanta llevar sazones Goya, eso no puede faltar en Cuba”, aseguró.

La joven relató entre risas y nerviosismo que siente ansiedad cada vez que prepara sus maletas, pues no solo enfrenta el estrés de empacar correctamente, sino también la emoción de reencontrarse con su madre, su hermana y su hijo después de más de un año sin viajar a la isla.

“Es un estado de tantos sentimientos encontrados… hasta nerviosa me pongo porque ya me queda poquito”, confesó, mientras explicaba que organiza las maletas en secciones de medicamentos, aseo y comida.

El video rápidamente se hizo viral en TikTok, donde muchos usuarios se identificaron con la experiencia de viajar a Cuba cargados de productos que escasean en el país.

