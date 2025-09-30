No puede creer lo que le dejaron en la puerta de su casa en Cape Coral: "Ya este país está como Cuba"

Una cubana residente en Cape Coral, Florida, compartió en TikTok el inquietante momento en que descubrió lo que parece ser un trabajo de brujería en la entrada de su vivienda.

En las imágenes se observa un pequeño altar improvisado con dos naranjas partidas, un pollo con una cinta roja y algunas hierbas colocadas sobre un paño blanco junto a la cerca de la casa.

“Pero miren esto, caballero, miren esto, no se mueran. Esto es dos naranjas con un pollo con una cinta. Yo voy a buscar la cámara a ver si se puede ver, si no, voy a buscar la cámara del vecino de frente. Ahora yo me levanto y veo esta brujería aquí, caballeros, esto está fuerte, pero fuerte”, comentó la mujer mientras grababa la escena.

El video, publicado en la cuenta de TikTok @churrosohanafamily, rápidamente generó cientos de reacciones entre los usuarios, muchos de ellos sorprendidos por el hallazgo y otros asegurando que se trata de una práctica común en rituales de santería y otras tradiciones religiosas de origen afrocubano.

La cubana aseguró que revisará las cámaras de seguridad para tratar de identificar quién dejó el extraño montaje frente a su casa.

Preguntas frecuentes sobre rituales de brujería y santería en Cape Coral