No puede creer lo que le dejaron en la puerta de su casa en Cape Coral: "Ya este país está como Cuba"

Una cubana residente en Cape Coral, Florida, compartió en TikTok el inquietante momento en que descubrió lo que parece ser un trabajo de brujería en la entrada de su vivienda.
En las imágenes se observa un pequeño altar improvisado con dos naranjas partidas, un pollo con una cinta roja y algunas hierbas colocadas sobre un paño blanco junto a la cerca de la casa.
“Pero miren esto, caballero, miren esto, no se mueran. Esto es dos naranjas con un pollo con una cinta. Yo voy a buscar la cámara a ver si se puede ver, si no, voy a buscar la cámara del vecino de frente. Ahora yo me levanto y veo esta brujería aquí, caballeros, esto está fuerte, pero fuerte”, comentó la mujer mientras grababa la escena.
El video, publicado en la cuenta de TikTok @churrosohanafamily, rápidamente generó cientos de reacciones entre los usuarios, muchos de ellos sorprendidos por el hallazgo y otros asegurando que se trata de una práctica común en rituales de santería y otras tradiciones religiosas de origen afrocubano.
La cubana aseguró que revisará las cámaras de seguridad para tratar de identificar quién dejó el extraño montaje frente a su casa.
Preguntas frecuentes sobre rituales de brujería y santería en Cape Coral
¿Qué encontró la cubana en la entrada de su casa en Cape Coral?
La cubana encontró un supuesto trabajo de brujería compuesto por dos naranjas partidas, un pollo con una cinta roja y algunas hierbas sobre un paño blanco. Este descubrimiento fue documentado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok.
¿Son comunes los rituales de santería en Florida?
Sí, los rituales de santería y otras prácticas religiosas de origen afrocubano son comunes en Florida, especialmente en áreas con una gran población cubana. Estas tradiciones incluyen el uso de altares, ofrendas y rituales que buscan protección o influir en situaciones personales.
¿Qué medidas tomó la cubana tras encontrar el trabajo de brujería?
La cubana decidió revisar las cámaras de seguridad de su casa y las de su vecino para intentar identificar quién dejó el montaje frente a su entrada. Este tipo de medidas son comunes cuando se descubren actos sospechosos alrededor de una vivienda.
¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video del trabajo de brujería?
El video generó cientos de reacciones en TikTok. Algunos usuarios se mostraron sorprendidos por el hallazgo, mientras que otros señalaron que se trata de una práctica común en rituales de santería y otras creencias afrocubanas. Esta diversidad de opiniones refleja el impacto cultural de estas tradiciones.
