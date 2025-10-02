Asesor del DHS lanza amenaza tras elección de Bad Bunny para el medio tiempo de Super Bowl 2026

La designación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha desatado una reacción virulenta desde sectores conservadores del gobierno estadounidense.

Entre las voces más airadas destaca la de Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y exjefe de campaña de Donald Trump en 2016, quien ha lanzado una advertencia directa: agentes de ICE estarán presentes en el evento “para detener y deportar” a migrantes sin papeles.

“No hay refugio. Ni en la Super Bowl ni en ningún otro lugar”

Durante su intervención en el podcast ultraconservador The Benny Show, Lewandowski fue tajante al señalar que el evento deportivo más visto del país no será una excepción en la aplicación estricta de las políticas migratorias del gobierno de Trump.

“No hay ningún lugar en este país que proporcione un refugio seguro a las personas que se encuentran aquí ilegalmente. Ni en la Super Bowl ni en ningún otro lugar”, afirmó de forma contundente.

Y fue más allá: “Los encontraremos. Los detendremos. Los mandaremos a un centro de detención y los deportaremos. Así que tengan en cuenta que esa es una situación muy real bajo esta Administración”.

Más que una advertencia, se trata de una amenaza velada dirigida al público latino y migrante que pueda asistir al espectáculo.

Lo más leído hoy:

Contra Bad Bunny: “Una vergüenza” que represente a Estados Unidos

El blanco de sus críticas fue Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.

El artista puertorriqueño, que ya participó en el Super Bowl 2020 junto a Shakira y Jennifer López, volverá en 2026 como cabeza de cartel.

Para Lewandowski, esto es inadmisible: “Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para que los represente en el descanso del partido”.

El asesor no escatimó en descalificaciones hacia el cantante, y extendió sus críticas a la propia NFL, a la que acusó de haber sido “tan ‘woke’ durante años”.

La selección musical como terreno de batalla ideológica

Lewandowski insistió en que la elección de Bad Bunny “es tan vergonzosa” porque considera que “hay un montón de grandes bandas y gente del mundo del espectáculo que podrían estar tocando en ese espectáculo y que unirían a la gente y no la separarían”.

Según él, “deberíamos intentar ser inclusivos y no exclusivos”.

El asesor del DHS defendió que la política migratoria se aplicará sin excepciones, incluso en eventos de esta magnitud: “Vamos a hacer cumplir la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Esa es la directiva del presidente”.

Y cerró con un mensaje dirigido a quienes residen sin papeles: “Si estás en este país ilegalmente, hazte un favor: vete a casa”.

El temor al ICE: una preocupación que viene de antes

Las declaraciones de Lewandowski fueron en respuesta a los comentarios del youtuber Benny Johnson, quien aseguró que Bad Bunny fue contratado para el Super Bowl “pese al hecho de que se niega a realizar una gira en EEUU porque teme mucho a ICE”.

Johnson describió al artista como “un travestista que odia a Estados Unidos y a ICE”; y añadió: “Es puertorriqueño, respaldó a Kamala Harris y no canta en inglés”.

Bad Bunny ha sido transparente sobre su decisión de excluir a Estados Unidos de su gira mundial.

En una entrevista reciente explicó: “Estaba el problema de que ICE podría estar fuera [de mi concierto]. Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados”.

Esa preocupación, según dijo, no tiene que ver con odio hacia Estados Unidos, sino con la seguridad de su audiencia.

“Ha habido muchas razones por las que no he ido a tocar a Estados Unidos, y ninguna de ellas ha sido por odio”, declaró en conversación con la revista i-D.

“Todos los espectáculos han sido un éxito. He disfrutado conectando con los latinos que viven en Estados Unidos. Pero concretamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos... La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera. Y eso nos preocupaba mucho”, dijo el cantante puertorriqueño.

Celebración desde el escenario y rechazo desde el poder

El propio artista celebró su participación en el Super Bowl con un mensaje dirigido a su comunidad: “Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

Sin embargo, desde el aparato de gobierno, esa narrativa ha sido desestimada.

Lewandowski sostuvo que no le importa “si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otra persona”, porque van "a hacer cumplir la ley en todas partes”.

Para él, el hecho de que Bad Bunny sea ciudadano estadounidense por ser puertorriqueño no es suficiente para ser aceptado como figura representativa.

“Es un fraude”, sentenció Johnson, reforzando la idea de que el artista no merece esa plataforma.

Trumpismo, cultura y deportación

La elección de Bad Bunny no solo ha encendido alarmas en el gobierno, sino que ha puesto en evidencia una batalla cultural más amplia.

El rechazo a que el espectáculo sea en español, el señalamiento a su vestimenta o maquillaje en otros shows, y su activismo político han generado una tormenta mediática impulsada por figuras del movimiento MAGA y plataformas conservadoras.

Lewandowski dejó claro que para el gobierno de Trump no habrá treguas, ni siquiera durante la Super Bowl del 8 de febrero de 2026 en Nueva Orleans.

“Esa es una situación muy real bajo esta Administración”, dijo sobre la operación de ICE.

Preguntas frecuentes sobre la polémica elección de Bad Bunny para el Super Bowl 2026