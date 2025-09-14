Universidad de Oriente quiere traer a Fidel Castro “al combate de hoy y que sea útil”

El régimen engrasa su maquinaria ideológica y propagandística para exaltar la figura del dictador

La Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, inauguró el curso escolar 2025-2026 con un programa de actividades que busca vincular el pensamiento del dictador Fidel Castro (1926-2016) con los desafíos actuales y hacerlo “útil” en la formación académica y cívica de sus estudiantes.

El plan de la institución, que se extenderá hasta el 4 de diciembre de 2026, combina eventos académicos, científicos y culturales con actos tradicionales como la vigilia universitaria del 25 de noviembre y la peregrinación al Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia.

Asimismo, la marcha de reafirmación revolucionaria de octubre estará dedicada a Castro, informó el periódico oficial Sierra Maestra.

Frank Josué Solar Cabrales, presidente de la Cátedra Honorífica para el estudio del pensamiento de Castro, detalló que se han elaborado cinco rutas históricas en Santiago de Cuba y sus alrededores, incluyendo visitas a Birán y la Sierra Maestra, además de una caravana que recorrerá la ruta hasta La Habana para conocer sitios vinculados a su vida.

Cada departamento y facultad generará actividades propias desde el enfoque de su disciplina, buscando relacionar el pensamiento de Fidel con áreas como ingenierías y ciencias técnicas.

También se programaron eventos con entrevistadores del líder histórico y la peña La Sierra en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, dedicada a su vínculo con la cultura, el deporte y la comunidad santiaguera.

Según Solar Cabrales, la intención no es solo el homenaje o la nostalgia, sino “traer a Fidel al combate de hoy, que sea útil y que profundicemos en su ejemplo de vida para que pueda servirnos en los desafíos actuales”.

Las universidades de Holguín estrenaron recientemente la campaña política "Aquí me hago fidelista", una nueva “iniciativa” de culto, diseñada para preparar la maquinaria propagandística rumbo al centenario de Castro en 2026.

Según la dirigencia de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), el objetivo es “continuar el legado de Fidel” mediante actividades de perfil histórico que se replicarán en todas las universidades del país.

En el marco de la ofensiva propagandística hacia el centenario del dictador cubano, el régimen ha consolidado una maquinaria ideológica con alcance nacional, orientada a exaltar su figura en todos los espacios de la vida pública.

El programa “Fidel entre nosotros” fue concebido para insertarse en instituciones educativas, medios de comunicación, organismos estatales y centros de trabajo, mediante una red de actividades que incluyen concursos, homenajes, seminarios y adoctrinamiento.

Como parte de esta estrategia, se lanzó una campaña nacional que busca que todos los cubanos “conozcan, defiendan y quieran a Fidel”, según expresaron voceros oficiales.

