“Esto es horrible”: Cubana relata los síntomas del virus que golpea con fuerza a Matanzas

Una cubana compartió en redes sociales su experiencia con el virus que azota Matanzas, describiendo los días de fiebre y dolores intensos como “algo horrible”.

Su testimonio se suma a una ola de denuncias que reflejan la gravedad del brote viral que afecta a toda Cuba, pero especialmente a esta provincia occidental.

“Día dos del virus. Esto es negro, esto es horrible. Se te paraliza el cuerpo, las articulaciones, no puedes pararte”, relató la mujer, visiblemente afectada, en un video que se ha viralizado. “Tengo fiebre, dolores en las piernas, en la cabeza… Se te hinchan las articulaciones”.

El relato coincide con síntomas compatibles con chikungunya, virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, cuya circulación fue confirmada por el Instituto Pedro Kourí (IPK) desde julio.

Aunque las autoridades locales evitan declarar una emergencia sanitaria, los testimonios ciudadanos y reportes de prensa apuntan a una situación fuera de control.

En las calles, la enfermedad ha sido bautizada por la propia gente como “eso que anda”, una expresión que -a pesar de su origen en el repertorio de los Van Van- resume el temor, la incertidumbre y la falta de información oficial sobre el brote.

El nombre se repite en conversaciones, publicaciones en redes sociales y medios locales, y refleja no solo el impacto físico del virus, sino también su dimensión simbólica: algo invisible, que llega sin aviso y transforma la vida cotidiana.

En su video, la mujer también denunció la escasez de medicamentos y suplementos como el Polivit, difíciles de conseguir incluso en mercados informales. “El que tenga la oportunidad de comprar, que lo haga. Esto es muy fuerte”, recomendó entre suspiros.

La situación sanitaria en Matanzas ha empeorado en las últimas semanas por la acumulación de basura, los apagones prolongados y el colapso del sistema de salud. Mientras el Hospital Provincial Faustino Pérez se convierte en centro de referencia para casos febriles, vecinos de Santa Marta y Cárdenas reportan barrios enteros con síntomas.

Activistas como Amelia Calzadilla han pedido públicamente la declaración de emergencia sanitaria, denunciando la falta de información oficial y de respuesta estatal. “¿Qué virus es este? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se trata?”, cuestionó recientemente en redes.

El virus, que algunos confunden con dengue o incluso con una nueva cepa, continúa expandiéndose por la isla. En Matanzas, mientras tanto, la población batalla entre el dolor y la desinformación, mientras los mosquitos siguen ganando terreno.