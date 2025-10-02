Qué llevar si viajas a Cuba: cubana advierte sobre apagones, enfermedades y falta de recursos

Una joven cubana advirtió en redes sociales sobre las condiciones reales que enfrentan quienes visitan la isla, marcadas por apagones, virosis y escasez de recursos básicos.

Una usuaria cubana identificada como @briana_matancera compartió en TikTok un video dirigido a personas que planean viajar a Cuba próximamente, en el que enumera recomendaciones básicas para poder sobrellevar la estadía en medio de la crisis energética y sanitaria que afecta al país.

“Si tú ya tienes un pasaje para venir en estos próximos días aquí a Cuba, quédate aquí que te voy a estar diciendo qué es lo fundamental que tú tienes que traer para estar en una estadía aquí lo mejor posible”, comienza diciendo la joven desde una vivienda en la isla.

En su mensaje, advierte que "hay muchas virosis en la calle debido al mosquito", por lo que recomienda llevar medicamentos y, sobre todo, "mucho repelente", ya que con los apagones "los mosquitos te comen vivo".

También aconseja viajar con ventiladores recargables, incluso “muchos ventiladores recargables”, lámparas, power banks y todo tipo de dispositivo que funcione sin conexión directa a la corriente eléctrica. “Si vas para una casa, o para alguna casa de renta, o casa de algún familiar, sí se va a ir la corriente, a no ser que vivan en un circuito priorizado”, explicó.

La creadora del contenido subrayó que esta situación no suele ocurrir en los hoteles ubicados en zonas turísticas, donde "sí no se va la corriente [...] mientras tanto tienen corriente 24/7, a no ser que se caiga el SEN”, en referencia al Sistema Eléctrico Nacional.

El video, que suma cientos de interacciones, generó múltiples reacciones. Mientras algunos usuarios agradecieron la información y la bendijeron por compartir la realidad que se vive en la isla, otros respondieron con sarcasmo afirmando que “es mejor ni ir”.

El testimonio de @briana_matancera se suma a una ola de advertencias virales de cubanos e influencers extranjeros sobre las condiciones actuales para viajar a Cuba.

En junio, una joven cubana residente en Matanzas dijo en TikTok que “lo primero que tienes que saber, que tienes que traer, es una maleta… y no precisamente con ropa sino llena de dólares”, aludiendo a los altos precios y los apagones constantes.

Desde Europa, el influencer italiano Dario Fattore compartió una lista de advertencias esenciales tras su experiencia en la isla, donde denunció que tuvo que dormir en un hotel infestado de cucarachas y sin agua corriente, además de alertar sobre la escasez, los riesgos sanitarios y la necesidad de usar VPN para conectarse a internet.

La influencer española Laura Méndez, por su parte, grabó un video durante su paso por la isla en el que advirtió que incluso el gasto turístico más pequeño termina “financiando esa asquerosa dictadura cubana”, lo que generó tanto aplausos como cuestionamientos.

Estas advertencias ocurren en medio de una caída sostenida del turismo, luego de que la isla registrara una pérdida de más de 330 mil viajeros respecto al año anterior, según cifras oficiales.

La alerta de @briana_matancera cobra especial sentido en el actual escenario energético de la isla, donde este mes de octubre ha arrancado apagones masivos debido a un déficit de generación de casi 1,900 MW, afectando a millones de hogares en toda Cuba, incluidos circuitos residenciales y zonas urbanas clave como La Habana.

La combinación de averías en termoeléctricas, falta de combustible y mantenimientos atrasados ha dejado al Sistema Eléctrico Nacional en colapso técnico, sin capacidad para cubrir la demanda mínima de la población. Esta situación no solo agrava las condiciones de vida, sino que incrementa el malestar ciudadano y pone en duda la viabilidad de cualquier experiencia turística fuera de los grandes hoteles estatales.

El turismo, una de las principales fuentes de divisas para el gobierno cubano, enfrenta un creciente rechazo por parte de visitantes y cubanos emigrados que denuncian las precarias condiciones en que se encuentra el país, con apagones generalizados, problemas sanitarios y una infraestructura en decadencia.