Alerta en Isabela de Sagua por incremento de casos de fiebre

Vídeos relacionados:
Las autoridades sanitarias del municipio Sagua la Grande, en Villa Clara, han alertado sobre el aumento de casos de fiebre en las últimas semanas, en medio de un brote de varias arbovirosis que ha golpeado varias provincias cubanas.
De acuerdo con la información difundida este miércoles en medios oficialistas, en el Consejo Popular de Isabela de Sagua activaron un plan intensivo de vigilancia y lucha antivectorial.
También implementan acciones que incluyen focal destructivo en el 100% de las manzanas, el tratamiento con abate de todos los depósitos de agua y tres jornadas de fumigación intradomiciliaria para cortar cadenas de transmisión asociadas a mosquitos.
Además, brigadas sanitarias realizaron pesquisas casa por casa en 25 manzanas identificadas como las de mayor movimiento de fiebre.
En la tarde-noche de este martes realizaron la primera tanda de fumigación con tratamiento adulticida en las calles para reducir la población de insectos adultos.
Lo más leído hoy:
Este hecho se suma al complejo escenario epidemiológico en Cuba, donde circulan cuatro arbovirosis: dengue (endémico), chikungunya, zika y oropouche, esta última no transmitida por Aedes, sino por otros mosquitos.
Los vectores clave son Aedes aegypti y Aedes albopictus; basura acumulada, lluvias y altas temperaturas favorecen su reproducción.
En Matanzas se ha reportado la circulación de chikungunya desde junio, con primeros diagnósticos en Perico y luego en Máximo Gómez.
Las autoridades aplican tratamiento focal (abate), fumigación, adulticidas y acciones perifocales. Hasta ahora, no hay casos graves ni críticos y los servicios de salud no están colapsados.
Tan solo en el municipio de Colón, en una semana se reportaron 435 síndromes febriles inespecíficos, con 40 camas ocupadas y cinco pacientes con signos de alarma.
Según las autoridades, se ejecutan pesquisas casa por casa, eliminación de microvertederos y fumigación en las zonas de mayor incidencia, pero son acciones insuficientes.
En Matanzas, la vida cotidiana se ha vuelto una lucha contra la fiebre y la falta de recursos. Los enfermos se amontonan en hogares y hospitales, mientras los apagones y la basura acumulada hacen imposible contener al mosquito.
El chikungunya no suele ser mortal, pero deja secuelas duraderas y golpea con fuerza en un contexto donde faltan medicamentos, insecticidas y atención sanitaria.
Lo que sí resulta letal es la combinación de desabastecimiento, indolencia oficial y silencio informativo, un cóctel que ha convertido a Matanzas en el epicentro de una emergencia sanitaria que el gobierno intenta maquillar, pero que ya desborda los hogares cubanos.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de casos de fiebre en Isabela de Sagua y la situación sanitaria en Cuba
¿Cuál es la situación sanitaria actual en Isabela de Sagua?
En Isabela de Sagua, se ha reportado un aumento de casos de fiebre en las últimas semanas, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a activar un plan intensivo de vigilancia y lucha antivectorial. Las medidas incluyen fumigación intradomiciliaria y tratamiento de depósitos de agua para cortar la transmisión de enfermedades asociadas a mosquitos, especialmente el Aedes aegypti y Aedes albopictus.
¿Qué arbovirosis están presentes en Cuba actualmente?
En Cuba, actualmente circulan cuatro arbovirosis: dengue, chikungunya, zika y oropouche. Estas enfermedades son transmitidas principalmente por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, cuyas poblaciones se ven favorecidas por la acumulación de basura, lluvias y altas temperaturas.
¿Cómo está afectando el chikungunya a la población de Matanzas?
El chikungunya ha golpeado fuertemente a la población de Matanzas, dejando a muchos con fiebre alta y dolores articulares severos. La enfermedad no suele ser mortal, pero sus secuelas pueden durar semanas o meses. La situación se agrava debido a la falta de medicamentos, insecticidas y atención médica adecuada, en un contexto de insalubridad y apagones.
¿Qué medidas se están tomando para controlar el brote de arbovirosis en Matanzas?
Para controlar el brote de arbovirosis en Matanzas, las autoridades han implementado acciones de fumigación intensiva, eliminación de criaderos de mosquitos y pesquisas activas casa por casa. Sin embargo, estas medidas llegan tarde y con recursos insuficientes, por lo que dependen del apoyo de voluntarios y personal de otros sectores como el deporte y la agricultura.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante la crisis sanitaria en Matanzas?
El gobierno cubano ha reconocido la escasez de recursos para enfrentar la crisis sanitaria en Matanzas, especialmente en lo que respecta a insecticidas y personal capacitado. Aunque han implementado un plan nacional de enfrentamiento a las arbovirosis, su efectividad es cuestionable debido a la precariedad estructural del sistema sanitario y la falta de condiciones básicas de salubridad.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.