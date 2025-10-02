Samantha Hernández y L Kimii se han convertido en una de las parejas del momento. Después de semanas de rumores, gestos en redes, flores, conciertos y hasta un beso en pleno escenario, la influencer rompió el silencio y contó —con lujo de detalles— cómo nació su relación con el reguetonero cubano.

En una entrevista reciente en el canal El Chunguito, Samantha no se guardó nada y confesó que fue ella quien dio el primer paso:

“Estoy feliz ahora mismo. No estoy soltera. Me robé al negro lindo que a todos les gusta. Es mío. Me lo robé, literal”, soltó entre risas.

Contó que al principio, L Kimii “se hizo el duro” y que ella tuvo que insistir un poco, aunque siempre valoró el respeto con el que él la trató mientras trabajaban juntos.

“Nosotras las mujeres, cuando alguien nos llama la atención, ya esa atención nos la tomamos de otra manera… y ya empecé a medirle, y no era para ropa”, bromeó.

Según dijo, la chispa se encendió durante la grabación del videoclip de Instagram, pero él no daba señales de lanzarse, así que fue ella quien se animó.

Lo más leído hoy:

“Después del video de Instagram, fluyó. Yo fui la que le disparé a él. Después pasaron cosas y llegó el momento del concierto.”

Ese concierto fue el del Watsco Center, donde ambos protagonizaron un apasionado beso que encendió las redes. Samantha confesó que no esperaba que ocurriera:

“Me dijeron que iba a haber un beso, pero no me lo creía. Pensaba que él no me iba a besar, por eso me sorprendí. Me sentí bien con ese momento. Ha sido mi primera vez en muchas cosas.”

También destacó que Kimii ha sido aún más atento desde que están juntos: “Está siendo mejor de lo que esperaba. Muy lindo.”

Aunque prefiere no exponer demasiado su vida amorosa, admite que está en una etapa especial.

“No me gusta hablar mucho sobre nuestra relación porque la gente intenta destruir, pero te puedo decir que la choqué con ese hombrazo.”

Samantha y L Kimii ya no esconden lo suyo, y con estas declaraciones la influencer confirmó que lo que empezó como una colaboración artística hoy es una historia real... y bastante romántica.

Y aunque Samantha asegura que no le gusta hablar mucho del tema, la química entre ellos habla sola. Entre miradas, flores, música y besos inesperados, la pareja ha logrado ganarse el cariño del público, que sigue cada paso de su historia como si fuera una serie romántica en tiempo real.

Preguntas frecuentes sobre la relación de Samantha Hernández y L Kimii