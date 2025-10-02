Samantha Hernández y L Kimii se han convertido en una de las parejas del momento. Después de semanas de rumores, gestos en redes, flores, conciertos y hasta un beso en pleno escenario, la influencer rompió el silencio y contó —con lujo de detalles— cómo nació su relación con el reguetonero cubano.
En una entrevista reciente en el canal El Chunguito, Samantha no se guardó nada y confesó que fue ella quien dio el primer paso:
“Estoy feliz ahora mismo. No estoy soltera. Me robé al negro lindo que a todos les gusta. Es mío. Me lo robé, literal”, soltó entre risas.
Contó que al principio, L Kimii “se hizo el duro” y que ella tuvo que insistir un poco, aunque siempre valoró el respeto con el que él la trató mientras trabajaban juntos.
“Nosotras las mujeres, cuando alguien nos llama la atención, ya esa atención nos la tomamos de otra manera… y ya empecé a medirle, y no era para ropa”, bromeó.
Según dijo, la chispa se encendió durante la grabación del videoclip de Instagram, pero él no daba señales de lanzarse, así que fue ella quien se animó.
Lo más leído hoy:
“Después del video de Instagram, fluyó. Yo fui la que le disparé a él. Después pasaron cosas y llegó el momento del concierto.”
Ese concierto fue el del Watsco Center, donde ambos protagonizaron un apasionado beso que encendió las redes. Samantha confesó que no esperaba que ocurriera:
“Me dijeron que iba a haber un beso, pero no me lo creía. Pensaba que él no me iba a besar, por eso me sorprendí. Me sentí bien con ese momento. Ha sido mi primera vez en muchas cosas.”
También destacó que Kimii ha sido aún más atento desde que están juntos: “Está siendo mejor de lo que esperaba. Muy lindo.”
Aunque prefiere no exponer demasiado su vida amorosa, admite que está en una etapa especial.
“No me gusta hablar mucho sobre nuestra relación porque la gente intenta destruir, pero te puedo decir que la choqué con ese hombrazo.”
Samantha y L Kimii ya no esconden lo suyo, y con estas declaraciones la influencer confirmó que lo que empezó como una colaboración artística hoy es una historia real... y bastante romántica.
Y aunque Samantha asegura que no le gusta hablar mucho del tema, la química entre ellos habla sola. Entre miradas, flores, música y besos inesperados, la pareja ha logrado ganarse el cariño del público, que sigue cada paso de su historia como si fuera una serie romántica en tiempo real.
Preguntas frecuentes sobre la relación de Samantha Hernández y L Kimii
¿Cómo empezó la relación entre Samantha Hernández y L Kimii?
La relación comenzó durante la grabación del videoclip de la canción "Instagram". Samantha confesó que fue ella quien dio el primer paso, ya que L Kimii no mostraba señales claras de interés. La chispa entre ellos se encendió en ese momento, y a partir de ahí, su relación ha evolucionado y se ha fortalecido, como se pudo ver en el apasionado beso que compartieron en el concierto del Watsco Center.
¿Es genuina la relación entre Samantha Hernández y L Kimii o una estrategia de marketing?
Aunque algunos han cuestionado si su relación es una estrategia de marketing, las declaraciones y gestos entre Samantha y L Kimii sugieren que su vínculo es genuino. Han confirmado su relación en redes sociales, y la química entre ambos es palpable, tanto dentro como fuera de los escenarios. Las acciones y muestras de cariño que comparten parecen ir más allá de una simple estrategia de promoción.
¿Cómo ha sido la reacción del público ante el romance de Samantha Hernández y L Kimii?
La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva y entusiasta. Los seguidores de ambos artistas han expresado su apoyo y emoción por la pareja, comentando en redes sociales y compartiendo imágenes de sus momentos juntos. El beso en el Watsco Center y los gestos románticos que han compartido han generado una ola de comentarios y memes, consolidando su estatus como una de las parejas favoritas del momento en el mundo del entretenimiento cubano.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.