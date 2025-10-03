Ciego de Ávila en alerta por casos febriles y fuerte sospecha de Chikungunya

Vídeos relacionados:

Las autoridades de salud en Ciego de Ávila han declarado oficialmente la transmisión de enfermedades por arbovirus en al menos dos áreas del sistema de salud: el policlínico Belkis Sotomayor, en la ciudad cabecera, y el policlínico Sur de Morón. La decisión responde a un incremento significativo de cuadros febriles y a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector de varias enfermedades.

Según declaraciones ofrecidas a la emisora Radio Surco por el doctor José Luis López González, subdirector provincial de Epidemiología, en el territorio se vigilan afecciones como el zika y la fiebre amarilla, pero actualmente se han confirmado casos de oropouche y hay una fuerte sospecha de circulación del virus chikungunya. Para confirmar esta última enfermedad se requiere del aislamiento del virus, un procedimiento que se realiza en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).

La información, difundida por el periódico provincial Invasor, detalla además que las autoridades llamaron a la responsabilidad ciudadana y subrayaron la importancia de eliminar criaderos de mosquitos mediante la recogida de desechos sólidos y el saneamiento ambiental. También se insistió en que la población acuda al médico ante cualquier síntoma febril, especialmente si persiste más allá del sexto día, momento en que la prueba de inmunoglobulina M (IGM) puede ayudar a identificar con claridad el virus causante.

Aunque las acciones de control antivectorial se mantienen reforzadas, se continúa evaluando la situación en el resto de la provincia y no se descarta que se declare la transmisión en otros municipios avileños si el panorama epidemiológico lo exige.

Esta alerta se produce en un contexto nacional marcado por la circulación simultánea de dengue, chikungunya y oropouche en varias provincias. En la occidental Matanzas, una cubana relató en redes sociales su experiencia con un virus que le provocó fiebre intensa, inflamación de las articulaciones y dolores insoportables, síntomas compatibles con el chikungunya.

La preocupación internacional también ha crecido. La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta sanitaria dirigida a sus ciudadanos tras una advertencia del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), recomendando precauciones a viajeros, especialmente embarazadas y personas vulnerables.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública ha confirmado la circulación del virus chikungunya en cinco provincias cubanas, incluyendo Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba, Pinar del Río y La Habana. La combinación de lluvias intensas, altas temperaturas y acumulación de basura ha favorecido la proliferación de mosquitos y la complejidad del panorama epidemiológico actual.

En medio de esta situación, las autoridades insisten en la vigilancia comunitaria, el autocuidado y la eliminación constante de focos como medidas clave para contener la propagación de las arbovirosis en la isla.

