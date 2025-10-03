"Se fue mundial": Fanáticos reaccionan al adelanto del nuevo junte de Bebeshito y DJ Adoni

El cantante cubano Oniel Bebeshito y el dominicano DJ Adoni encendieron las redes tras compartir un adelanto de su próximo tema conjunto, titulado "Me está gustando lo que veo".

A través de sus historias en Instagram, Bebeshito publicó un video en el que aparece junto al popular DJ dominicano en un estudio de grabación, cantando a coro un fragmento del tema.

“Mañana salimos”, escribió el artista cubano junto a una cuenta regresiva y las banderas de Cuba y República Dominicana.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

La canción, cargada de ritmo y picardía, promete convertirse en un hit viral. Una parte del estribillo que ya ha comenzado a circular entre los fanáticos en redes.

"Me está gustando lo que veo, a mí también / Me está gustando lo que veo / Tú estás viendo a esa tipa, eso es mucho pa' los feos / Las nalgas perfectas, las tetas perfectas, la cara perfecta, wao qué perfecta, las uñas perfectas, cintura perfecta, las piernas perfectas, sao qué perfecta", dice una parte de la letra.

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes como TikTok e Instagram usuarios celebraron el junte utilizando la canción en sus reels y muchos auguran que “se fue mundial”.

Por las fotos que compartió Bebeshito, en el videoclip oficial ambos aparecerán como repartidores, lo que sí queda claro es que el adelanto ya ha generado altas expectativas entre los seguidores de ambos artistas.

