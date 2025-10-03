"Se fue mundial": Fanáticos reaccionan al adelanto del nuevo junte de Bebeshito y DJ Adoni

El cantante cubano Oniel Bebeshito y el dominicano DJ Adoni encendieron las redes tras compartir un adelanto de su próximo tema conjunto, titulado "Me está gustando lo que veo".
A través de sus historias en Instagram, Bebeshito publicó un video en el que aparece junto al popular DJ dominicano en un estudio de grabación, cantando a coro un fragmento del tema.
“Mañana salimos”, escribió el artista cubano junto a una cuenta regresiva y las banderas de Cuba y República Dominicana.
La canción, cargada de ritmo y picardía, promete convertirse en un hit viral. Una parte del estribillo que ya ha comenzado a circular entre los fanáticos en redes.
"Me está gustando lo que veo, a mí también / Me está gustando lo que veo / Tú estás viendo a esa tipa, eso es mucho pa' los feos / Las nalgas perfectas, las tetas perfectas, la cara perfecta, wao qué perfecta, las uñas perfectas, cintura perfecta, las piernas perfectas, sao qué perfecta", dice una parte de la letra.
Lo más leído hoy:
Las reacciones no se hicieron esperar. En redes como TikTok e Instagram usuarios celebraron el junte utilizando la canción en sus reels y muchos auguran que “se fue mundial”.
Por las fotos que compartió Bebeshito, en el videoclip oficial ambos aparecerán como repartidores, lo que sí queda claro es que el adelanto ya ha generado altas expectativas entre los seguidores de ambos artistas.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración entre Bebeshito y DJ Adoni
¿De qué trata el nuevo tema de Bebeshito y DJ Adoni?
El nuevo tema de Bebeshito y DJ Adoni se titula "Me está gustando lo que veo" y promete ser un hit viral. La canción está cargada de ritmo y picardía, con un estribillo pegajoso que ya circula entre los fanáticos. La letra destaca la perfección física de una mujer, lo que ha generado gran expectativa.
¿Cuál es la expectativa del público sobre la nueva canción de Bebeshito y DJ Adoni?
La expectativa es alta, ya que los fanáticos han reaccionado positivamente al adelanto en redes sociales como TikTok e Instagram. Muchos usuarios auguran que la canción "se fue mundial", y la utilizan en sus creaciones de contenido digital, lo que indica que podría convertirse en un éxito viral.
¿Cómo será el videoclip de "Me está gustando lo que veo"?
En el videoclip oficial, Bebeshito y DJ Adoni aparecerán vestidos como repartidores, lo que promete ser una puesta visual llamativa y divertida. Las imágenes compartidas en Instagram sugieren un lanzamiento con gran impacto visual, lo que añade al atractivo del tema.
¿Qué significa esta colaboración para la carrera de Bebeshito?
La colaboración con DJ Adoni representa otro paso firme hacia la internacionalización del reparto cubano. Bebeshito está al frente de este movimiento, mezclando ritmos y estilos del Caribe para conquistar nuevos públicos. Esta unión destaca su crecimiento y proyección internacional.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.