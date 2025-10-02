Condenan a cubano a tres años de prisión por asalto a un empresario en España

Vídeos relacionados:

Un tribunal de España condenó a un ciudadano cubano a tres años y un mes de cárcel, luego de declararse culpable de amordazar a un empresario y robarle 83,000 euros a punta de machete en su residencia en la localidad de Magaluf, en la isla de Mallorca.

El acusado, cuyo nombre no ha sido revelado, admitió ser autor de los delitos de robo con intimidación, detención ilegal y lesiones, durante el juicio efectuado este lunes en la Audiencia Provincial de Palma, informaron medios de prensa locales.

También deberá pagar una multa durante cinco meses, con una cuota diaria de siete euros, y será expulsado de España una vez que cumpla la sentencia y salga de prisión.

La noche del 19 de diciembre de 2019, el cubano y un cómplice que aún no ha sido identificado, ambos encapuchados, acecharon a la víctima en una escalera de su vivienda, tras desactivar el sistema de alarma.

Cuando el hombre de negocios entró en la casa, lo amordazaron y ataron sus pies y manos con cinta americana (adhesiva); lo amenazaron de muerte, con un machete, y le propinaron numerosos golpes en la cabeza, para que les dijera dónde tenía el dinero.

Los asaltantes se llevaron una mochila donde el empresario había guardado 83,000 euros que recién había cobrado por el traspaso de la titularidad de un local; además de su teléfono móvil y las llaves del domicilio.

Al tener conocimiento del robo, la Guardia Civil de Calvià inició una investigación, que concluyó en enero de este año cuando los agentes lograron localizar a uno de los sospechosos en Estados Unidos, según reportes de prensa.

El cubano vivía entre las ciudades de Nueva York y Miami, y tiene numerosos antecedentes penales. Las muestras de ADN obtenidas por la policía de Mallorca hicieron posible su arresto en EE.UU.

La condena al imputado se dictó tras alcanzarse un acuerdo entre su abogado defensor, el letrado de la víctima y el representante del Ministerio Público. La Fiscalía tuvo en cuenta como una circunstancia atenuante muy calificada la reparación del daño, pues el procesado consignó 60,000 euros de indemnización antes de la vista oral.

