Una joven española se ha vuelto viral en TikTok tras compartir algunas de las costumbres más curiosas que vivió en su infancia al crecer en una familia con raíces cubanas. El video, titulado “Cosas curiosas que hace mi familia cubana”, ha generado miles de reacciones, sobre todo de cubanos que se sintieron identificados con sus vivencias.

La protagonista es @ainaraquesada__, nacida en España, hija de madre española y padre cubano. Según cuenta, convivió durante años con su abuela paterna y su padre, lo que marcó su infancia con rituales y tradiciones que, en su momento, no lograba entender del todo.

Entre los recuerdos más llamativos, menciona que su padre, antes de salir de casa, se agachaba, tocaba el suelo y una campana. “Todos los santos días”, dice. Además, cuenta que no permitían silbar en casa porque “llamaba a los demonios”, dibujaban cruces con cascarilla como símbolo de protección y, cada 31 de diciembre, su abuela le daba un baño con pétalos y perfume antes de lanzar un cubo de agua por la ventana… de espaldas.

También recuerda que en casa tenían un altar con figuras religiosas donde dejaban comida para Elegguá, y que a veces su abuela la llevaba al río para hablarle al agua. Muchos usuarios relacionaron esta última práctica con Oshún, orisha del agua dulce en la religión yoruba.

Aunque la joven asegura que lo cuenta desde la curiosidad y el cariño, el video desató una avalancha de comentarios. Algunos explicaban que se trataba de prácticas religiosas yorubas o santería, muy presentes en la cultura afrocubana.

“Mi madre también saluda a Elegguá por las mañanas”, “En mi casa tampoco se podía silbar, porque se va el santo” o “Eso es religión yoruba, no es raro, es tradición”.

Otros aclararon: “No es porque sean cubanos, es porque son religiosos yoruba”. Algunos se mostraron sorprendidos, mientras otros agradecieron que hablara con naturalidad de algo tan íntimo.

La propia @ainaraquesada__ respondió con claridad: “Sé perfectamente lo que hacía mi familia. Solo quería contarlo porque fuera de Cuba o Latinoamérica no es común, y me parecía curioso compartirlo”.

Aunque no todas las familias cubanas practican esta religión, muchas personas —dentro y fuera de la isla— crecieron rodeadas de rituales, altares, prohibiciones simbólicas y respeto profundo hacia los orishas. Una herencia espiritual que, como dijo uno de los comentarios más populares del video: “Mi abuela también lo hacía… y lo seguimos haciendo”.

