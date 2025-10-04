"Me está gustando lo que veo": Bebeshito se pone en modo repartidor de pizza en su estreno con DJ Adoni

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito sorprendió este viernes con el estreno de su nuevo tema "Me está gustando lo que veo", una pegajosa colaboración junto al dominicano DJ Adoni, que ya se encuentra viralizándose en TikTok.

El videoclip, que acompaña el lanzamiento, ha llamado la atención por su estética veraniega y su toque humorístico: Bebeshito aparece en modo repartidor de pizzas, mientras DJ Adoni se convierte en un simpático mesero, todo en medio de una fiesta en la piscina rodeados de chicas espectaculares en bikini.

“Antes de todo gracias a Dios por las oportunidades que nos da en la vida, ya andamos viral por TikTok y me siento contento que sea con un dominicano DJ Adoni. Reparto mundial vamos pa esa”, escribió Bebeshito en Instagram tras el estreno del video.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

Con un ritmo contagioso y una letra que no ha tardado en volverse tendencia, la canción incluye versos como: “Me está gustando lo que veo, a mí también / Me está gustando lo que veo / Tú estás viendo a esa tipa, eso es mucho pa' los feos / Las nalgas perfectas, las tetas perfectas, la cara perfecta, wao qué perfecta, las uñas perfectas, cintura perfecta, las piernas perfectas, wao qué perfecta”.

El videoclip ha generado miles de visualizaciones en pocas horas y el tema ya se perfila como un nuevo himno del reparto cubano, ahora con el sello de la fusión Cuba-República Dominicana.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la colaboración de Oniel Bebeshito y DJ Adoni