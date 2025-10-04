"Me está gustando lo que veo": Bebeshito se pone en modo repartidor de pizza en su estreno con DJ Adoni

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito sorprendió este viernes con el estreno de su nuevo tema "Me está gustando lo que veo", una pegajosa colaboración junto al dominicano DJ Adoni, que ya se encuentra viralizándose en TikTok.
El videoclip, que acompaña el lanzamiento, ha llamado la atención por su estética veraniega y su toque humorístico: Bebeshito aparece en modo repartidor de pizzas, mientras DJ Adoni se convierte en un simpático mesero, todo en medio de una fiesta en la piscina rodeados de chicas espectaculares en bikini.
“Antes de todo gracias a Dios por las oportunidades que nos da en la vida, ya andamos viral por TikTok y me siento contento que sea con un dominicano DJ Adoni. Reparto mundial vamos pa esa”, escribió Bebeshito en Instagram tras el estreno del video.
Con un ritmo contagioso y una letra que no ha tardado en volverse tendencia, la canción incluye versos como: “Me está gustando lo que veo, a mí también / Me está gustando lo que veo / Tú estás viendo a esa tipa, eso es mucho pa' los feos / Las nalgas perfectas, las tetas perfectas, la cara perfecta, wao qué perfecta, las uñas perfectas, cintura perfecta, las piernas perfectas, wao qué perfecta”.
El videoclip ha generado miles de visualizaciones en pocas horas y el tema ya se perfila como un nuevo himno del reparto cubano, ahora con el sello de la fusión Cuba-República Dominicana.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración de Oniel Bebeshito y DJ Adoni
¿De qué trata la nueva canción de Bebeshito y DJ Adoni?
La nueva canción titulada "Me está gustando lo que veo" es una colaboración entre Oniel Bebeshito y DJ Adoni que combina ritmos pegajosos y letras llamativas. El tema se ha vuelto viral en plataformas como TikTok por su ritmo contagioso. El videoclip, que acompaña el lanzamiento, destaca por su estética veraniega y humorística, donde Bebeshito aparece como repartidor de pizzas.
¿Cómo ha sido recibido el lanzamiento de la canción en las redes sociales?
El lanzamiento de "Me está gustando lo que veo" ha generado una gran cantidad de interacciones en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. Los usuarios celebran la colaboración utilizando la canción en sus reels y publicaciones, lo que ha contribuido a la viralización del tema. Bebeshito agradeció en Instagram por la buena acogida y destacó la importancia de unir fuerzas con DJ Adoni.
¿Cuál es el impacto del junte entre Bebeshito y DJ Adoni para la música urbana?
La colaboración entre Bebeshito y DJ Adoni representa un paso significativo en la internacionalización del reparto, un subgénero urbano que ha ganado popularidad fuera de Cuba. Este junte no solo destaca la fusión de estilos entre Cuba y República Dominicana, sino que también pone de relieve la expansión del reparto como movimiento musical con proyección internacional. La combinación de ritmos y estilos promete conquistar nuevos públicos y consolidar la presencia de ambos artistas en la escena global.
¿Qué otros proyectos ha anunciado Oniel Bebeshito recientemente?
Oniel Bebeshito ha estado muy activo en la escena musical con varios proyectos recientes. Ha lanzado temas como "Carne", que mezcla sensualidad tropical con una estética árabe, y ha colaborado con otros artistas como El Alfa en un tema de reparto y dembow. Además, se prepara para participar en eventos destacados, como el show de medio tiempo en el partido entre Argentina y Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.
