Díaz-Canel moviliza a militares y convoca reunión en La Habana tras las protestas y cacerolazos

Vídeos relacionados:

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) Miguel Díaz-Canel presidió este viernes una reunión extraordinaria en el Comité Provincial del PCC en La Habana, acompañado por ministros, jefes militares y altos dirigentes del Buró Político, tras las protestas y cacerolazos que sacudieron la capital en la víspera.

En el encuentro se abordaron las crecientes quejas ciudadanas por los apagones, la acumulación de basura y los problemas de abasto de agua, temas que han encendido la indignación popular en los últimos días, reportó el sitio digital del PCC.

Captura de Facebook/Partido Comunista de Cuba

El gobernante anunció la conformación de equipos de trabajo que se integrarán con autoridades locales y organizaciones de masas para “atender directamente” las demandas vecinales.

Sin embargo, también movilizó medios y fuerzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint), reforzando la presencia militar en el manejo de la crisis.

A la cita asistieron el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las FAR Álvaro López Miera, el secretario de Organización del PCC Roberto Morales Ojeda y el secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, entre otros dirigentes, en un gesto de cierre de filas ante el estallido social.

Lo más leído hoy:

El Gobierno volvió a insistir en que las comunidades deberán asumir un rol activo con el liderazgo de las organizaciones juveniles y de masas, como parte de lo que denominó un “sistema integrado” para enfrentar los problemas de la capital.

La noche del jueves 2 de octubre se registraron protestas en Centro Habana, donde vecinos salieron con cacerolazos, consignas de “¡Libertad!” y hasta fogatas en plena calle.

Varias intersecciones fueron bloqueadas en protesta pacífica, incluso con la participación de menores.

Los hechos ocurrieron tras uno de los días más críticos en el suministro eléctrico, con cortes de más de 12 horas que afectaron a gran parte de la capital.

El malestar ciudadano apunta directamente a la insuficiente gestión gubernamental por la falta de fumigaciones, medicinas y agua potable, mientras proliferan las enfermedades y la comida se pierde por la ausencia de refrigeración.

Residentes en municipios como Regla y Centro Habana se han plantado en medio de la calle luego de pasar varias semanas sin suministro de agua.

Recientemente, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Armando Rodríguez Batista, reconoció públicamente la gravedad del colapso sanitario en la capital al admitir que “esa basura no está contenida: está regada por toda La Habana”.

Al respecto, la periodista oficialista Ana Teresa Badía fue enfática al afirmar que “La Habana huele a basura”, mediante un post en su cuenta de Facebook en el cual criticó que toneladas de desechos se acumulen en calles y esquinas sin recogida oportuna.

En su breve reflexión, Badía opinó que “hay una indolencia institucional galopante. No culpemos solo al bloqueo, hay cosas como la empatía, el trabajo, el respeto por los ciudadanos que no dependen de ningún bloqueo”.

Semanas atrás, torrenciales aguaceros convirtieron calles de Centro Habana, Diez de Octubre y el Vedado en ríos de basura arrastrada por las corrientes, mientras un apagón general dejaba a la ciudad a oscuras.

Vecinos compartieron imágenes en las que contenedores flotaban a la deriva y las aguas contaminadas entraban en portales y viviendas, reflejando que el problema de la basura no es solo un asunto de imagen urbana, sino una amenaza directa para la salud y la seguridad de cientos de miles de habaneros.

Preguntas frecuentes sobre las protestas y la crisis en Cuba