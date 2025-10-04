Díaz-Canel moviliza a militares y convoca reunión en La Habana tras las protestas y cacerolazos

Vídeos relacionados:
El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) Miguel Díaz-Canel presidió este viernes una reunión extraordinaria en el Comité Provincial del PCC en La Habana, acompañado por ministros, jefes militares y altos dirigentes del Buró Político, tras las protestas y cacerolazos que sacudieron la capital en la víspera.
En el encuentro se abordaron las crecientes quejas ciudadanas por los apagones, la acumulación de basura y los problemas de abasto de agua, temas que han encendido la indignación popular en los últimos días, reportó el sitio digital del PCC.
El gobernante anunció la conformación de equipos de trabajo que se integrarán con autoridades locales y organizaciones de masas para “atender directamente” las demandas vecinales.
Sin embargo, también movilizó medios y fuerzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint), reforzando la presencia militar en el manejo de la crisis.
A la cita asistieron el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las FAR Álvaro López Miera, el secretario de Organización del PCC Roberto Morales Ojeda y el secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, entre otros dirigentes, en un gesto de cierre de filas ante el estallido social.
Lo más leído hoy:
El Gobierno volvió a insistir en que las comunidades deberán asumir un rol activo con el liderazgo de las organizaciones juveniles y de masas, como parte de lo que denominó un “sistema integrado” para enfrentar los problemas de la capital.
La noche del jueves 2 de octubre se registraron protestas en Centro Habana, donde vecinos salieron con cacerolazos, consignas de “¡Libertad!” y hasta fogatas en plena calle.
Varias intersecciones fueron bloqueadas en protesta pacífica, incluso con la participación de menores.
Los hechos ocurrieron tras uno de los días más críticos en el suministro eléctrico, con cortes de más de 12 horas que afectaron a gran parte de la capital.
El malestar ciudadano apunta directamente a la insuficiente gestión gubernamental por la falta de fumigaciones, medicinas y agua potable, mientras proliferan las enfermedades y la comida se pierde por la ausencia de refrigeración.
Residentes en municipios como Regla y Centro Habana se han plantado en medio de la calle luego de pasar varias semanas sin suministro de agua.
Recientemente, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Armando Rodríguez Batista, reconoció públicamente la gravedad del colapso sanitario en la capital al admitir que “esa basura no está contenida: está regada por toda La Habana”.
Al respecto, la periodista oficialista Ana Teresa Badía fue enfática al afirmar que “La Habana huele a basura”, mediante un post en su cuenta de Facebook en el cual criticó que toneladas de desechos se acumulen en calles y esquinas sin recogida oportuna.
En su breve reflexión, Badía opinó que “hay una indolencia institucional galopante. No culpemos solo al bloqueo, hay cosas como la empatía, el trabajo, el respeto por los ciudadanos que no dependen de ningún bloqueo”.
Semanas atrás, torrenciales aguaceros convirtieron calles de Centro Habana, Diez de Octubre y el Vedado en ríos de basura arrastrada por las corrientes, mientras un apagón general dejaba a la ciudad a oscuras.
Vecinos compartieron imágenes en las que contenedores flotaban a la deriva y las aguas contaminadas entraban en portales y viviendas, reflejando que el problema de la basura no es solo un asunto de imagen urbana, sino una amenaza directa para la salud y la seguridad de cientos de miles de habaneros.
Preguntas frecuentes sobre las protestas y la crisis en Cuba
¿Por qué se están produciendo protestas en La Habana?
Las protestas en La Habana se deben a los prolongados apagones, la escasez de agua y el deterioro general de los servicios básicos. Estos problemas han generado un descontento creciente entre los ciudadanos, quienes denuncian la insuficiente gestión gubernamental y la falta de soluciones efectivas para mejorar la situación.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas?
El gobierno de Cuba ha respondido a las protestas movilizando fuerzas militares y convocando reuniones con altos funcionarios para abordar la crisis. Miguel Díaz-Canel ha presidido encuentros con ministros y jefes militares para discutir las quejas ciudadanas y ha anunciado la creación de equipos de trabajo para atender las demandas vecinales, aunque también ha reforzado la presencia militar en las calles.
¿Cuáles son las principales causas de la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba se debe a la obsolescencia del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y la falta de inversiones en infraestructura. El país ha enfrentado la salida de varias plantas generadoras, lo que ha llevado a apagones prolongados. Los problemas se han agravado por la falta de mantenimiento y la carencia de recursos para realizar reparaciones estructurales significativas.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno para resolver la crisis del agua en La Habana?
El gobierno cubano ha reconocido los problemas con el suministro de agua, pero hasta ahora no ha ofrecido soluciones concretas a corto plazo. Actualmente, la falta de electricidad afecta el abasto de agua, y el gobierno ha implementado medidas de emergencia como la distribución de pipas de agua en las zonas más afectadas, aunque estas acciones no han sido suficientes para cubrir la demanda.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.