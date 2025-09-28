Las Tunas: dirigentes culpan a ciudadanos y negocios privados por el deterioro de la higiene

Vídeos relacionados:

Las principales autoridades en Las Tunas atribuyeron la mayor parte de la responsabilidad por la higiene del territorio oriental a la ciudadanía y a los negocios privados, a pesar de admitir fallas en la gestión organizativa de los servicios comunales.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez, señaló que la recogida de desechos sólidos es una de las mayores preocupaciones en la cabecera territorial.

Reconoció carencias organizativas en los servicios comunales, pero criticó el vertimiento de escombros y podas en lugares no autorizados por parte de la población, al intervenir en la revista televisiva mensual que transmite el telecentro TunasVisión, donde participan las principales autoridades políticas y de Gobierno en el territorio y reseñado por el periódico oficial 26.

Asimismo, aseguró que el incremento de negocios privados ha generado más desechos y urgió a discutir con estos actores para evitar que su actividad afecte la higiene comunal. Consideró necesario reforzar el diálogo con el sector no estatal.

Por su parte, la gobernadora Yelenys Tornet Menéndez explicó que la basura se multiplica en la ciudad, mientras disminuye la fuerza de trabajo para recogerla.

Admitió la escasez crónica de camiones y tractores, y anunció la reorganización de la ciudad en cuatro zonas, el aumento de carretoneros y la promoción de contratos con empresas privadas de recogida de residuos.

Tornet informó que en lo que va de 2025 se han impuesto 2,048 multas por contravenciones relacionadas con los desechos, aunque insistió en que la prevención es más efectiva que las sanciones.

Criticó además el deterioro de los paseos peatonales de la capital tunera, atribuido a la falta de mantenimiento y al mal uso por parte de los transeúntes.

La gobernadora aseguró que está en marcha un programa de reparación de estas áreas, con limitaciones físicas al paso de ciclos y autos, y un incremento de inspectores y fuerzas del orden.

Sin embargo, advirtió que cualquier esfuerzo institucional será insuficiente si no va acompañado de cooperación ciudadana.

Semanas atrás, la prensa oficial tunera expuso que esa oriental provincia enfrenta una ola de indisciplinas sociales que van desde la música ensordecedora hasta microvertederos, vandalismo y agresiones en espacios públicos, un panorama que los vecinos califican de insoportable y que atribuyen a la impunidad y la inacción oficial.

Según una encuesta del periódico 26, la gestión de los desechos sólidos constituye una de las principales preocupaciones.

Con un 81% de las menciones, los tuneros denunciaron microvertederos espontáneos, acumulación de escombros en plena vía pública —incluso usados para tapar baches— y quema indiscriminada de basura.

La percepción generalizada es de bochorno colectivo ante localidades que antes fueron consideradas limpias y hoy están sumidas en la suciedad.

Los encuestados apuntaron a una alarmante pérdida de sentido de pertenencia y respeto hacia lo común, agravada por la aparente indiferencia de quienes deberían sancionar estas conductas.

Diversas ciudades y localidades cubanas, como Santa Marta, ubicada junto a la carretera hacia al balneario de Varadero, en Matanzas, está inundada de basureros y proliferan enfermedades derivadas de la insalubridad, ante la indolencia y falta de acciones efectivas de las autoridades.

Pero incluso, gigantescos vertederos pueden encontrarse en las inmediaciones de instituciones de salud como el emblemático hospital Hermanos Ameijeiras, o en el hospital materno infantil “Manuel Piti Fajardo”, de Güines, en Mayabeque.

A juicio de periodistas oficiales, “hay una indolencia institucional galopante”, en cuanto al tema de la recogida de desechos sólidos.

