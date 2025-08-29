Fraude millonario con carbón: Detenido cuentapropista junto a directivos de empresa estatal en Cuba

Un cuentapropista y dos directivos de la empresa estatal Cítricos Ceiba, en Artemisa, fueron detenidos tras destaparse un escandaloso fraude millonario con carbón vegetal que dejó una deuda superior a los 28 millones de pesos, según reveló este miércoles el programa oficialista Hacemos Cuba.

La investigación mostró cómo el particular, con antecedentes penales por estafa y evasión fiscal, logró firmar un contrato con la empresa estatal para exportar carbón, pese a que no tenía capacidad productiva ni infraestructura.

En enero de 2024 recibió un pago anticipado de 30 millones de pesos, que se evaporaron en apenas nueve días. El dinero, proveniente de un crédito bancario otorgado a la empresa para capital de trabajo, fue desviado a gastos personales del cuentapropista.

El carbón nunca llegó y el fraude dejó al descubierto la cadena de irregularidades en la gestión de la empresa estatal, puesto que el contrato nunca fue discutido en el comité de contratación, careció de asesoría jurídica y se aprobó sin control alguno.

“Hoy hay una deuda de más de 28 millones de pesos”, admitió el vicefiscal general de Cuba Reinaldo Cruz Rivera, quien confirmó que el director de la empresa, su económico y el trabajador por cuenta propia enfrentan prisión provisional mientras avanzan las pesquisas.

Mientras se regalaban 30 millones a un intermediario fantasma, la empresa estatal acumulaba impagos millonarios con productores locales. Campesinos denunciaron que la deuda superaba los 50 millones de pesos hasta mayo, lo que puso en jaque la siembra y el abastecimiento de alimentos.

Tras el escándalo, la dirección de la empresa cambió y el nuevo responsable aseguró que se han saldado deudas por más de 66 millones de pesos con campesinos y que se inició un proceso de reestructuración interna. Sin embargo, el fraude expuso cómo la falta de control interno y la connivencia entre funcionarios y particulares hunden aún más a un sector agrícola en crisis.

Pinar del Río, otro espejo de corrupción

El caso de Artemisa se presentó en el mismo programa televisivo que reveló la condena de 15 años de cárcel para la exdirectora provincial de Finanzas y Precios de Pinar del Río, acusada de desviar fondos estatales hacia empresas privadas amigas, falsificar documentos y apropiarse de dinero público.

Mientras esa funcionaria y sus cómplices ya enfrentan largas condenas, en Artemisa el proceso apenas comienza. Pero ambos escándalos exhiben un patrón similar, donde se observa a funcionarios estatales que, en vez de proteger los recursos del pueblo, los entregan a manos privadas bajo arreglos turbios y sin control alguno.

En un país donde la escasez, los impagos a productores y el hambre marcan la vida diaria, que se pierdan 30 millones de pesos en un negocio fantasma de carbón es más que un delito, es, una vez más, una traición al pueblo cubano.