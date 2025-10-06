¡Impactante! Rayo golpea antenas del Habana Libre en plena tormenta eléctrica en la capital cubana

Rayo impacta antenas del Hotel Habana Libre durante una tormenta en La Habana

Vídeos relacionados:

Un rayo impactó directamente las antenas del icónico Hotel Habana Libre durante una intensa tormenta eléctrica que azotó este domingo a La Habana, dejando una imagen espectacular del momento en que la descarga iluminó el cielo de la capital.

La información fue compartida en Facebook por el meteorólogo Henry Delgado Manzor, quien publicó una fotografía del preciso instante en que el rayo alcanzó la cima del edificio.

Captura Facebook / Henry Delgado Manzor

En su publicación, el especialista destacó la fuerza de la tormenta y recordó la importancia de extremar las precauciones ante fenómenos eléctricos de esta magnitud.

El fenómeno ocurrió en medio de una jornada marcada por lluvias intensas y actividad eléctrica sobre varios municipios habaneros, donde se reportaron truenos, vientos fuertes y momentáneas interrupciones del servicio eléctrico.

El meteorólogo acompañó la publicación con una espectacular imagen que capta el exacto momento en que la descarga golpea la edificación: "Cortesía del aficionado Henry Rodríguez", refirió.

Lo más leído hoy:

Delgado reiteró el llamado a la población a mantenerse bajo resguardo durante tormentas eléctricas, pues medidas como evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas y desconectar equipos eléctricos ayudan a prevenir accidentes.

Aunque no se han informado daños materiales ni víctimas, el suceso generó gran atención en redes sociales por el imponente brillo del rayo sobre una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad.

Amalia Ulloa Betancourt contó que el estruendo se sintió con fuerza desde su vivienda en la calle Infanta: “Me estremeció los oídos. Cuídense, que es super peligroso”.

Desde las inmediaciones del hotel, Nany Almas confirmó que “el impacto fue fuerte… se sintió bastante”.

Otros optaron por el humor ante la tensión del momento. Ismael Brito Abreu ironizó: “Ni para eso sirve la Torre K ”.

Por su parte, Andy Lage escribió aliviado: “Menos mal que no cayó en la Felton o la Guiteras”.

Mientras tanto, Rosa María Fernández advirtió sobre el peligro que corren algunos transeúntes: “Terrible, vi jóvenes caminando mientras caían rayos, son temerarios”.

El reciente impacto de un rayo sobre el Hotel Habana Libre se suma a una serie de episodios meteorológicos que han sorprendido a los habaneros durante los últimos meses.

En agosto, una tormenta eléctrica dejó impresionantes imágenes en la capital, con intensas descargas y fuertes vientos que provocaron cortes eléctricos y caída de árboles en varias zonas del Vedado y Plaza de la Revolución.

Semanas después, otro evento similar causó daños materiales en un edificio de La Habana, antigua sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

El rayo provocó incendios parciales y la caída de fragmentos de la estructura, aunque no se reportaron víctimas. Vecinos de la zona describieron el suceso como “una explosión estremecedora” que reavivó el temor por la vulnerabilidad de las edificaciones ante estos fenómenos.

Los expertos advierten que este tipo de tormentas eléctricas se han vuelto más frecuentes e intensas durante el segundo semestre del año, coincidiendo con el incremento de la humedad y las temperaturas extremas.

En algunos casos, las consecuencias han sido trágicas: tres personas murieron y cuatro resultaron heridas tras el impacto de un rayo en el oriente del país, ocurrido apenas horas antes del fenómeno registrado sobre el Habana Libre.

Preguntas frecuentes sobre el impacto del rayo en el Hotel Habana Libre