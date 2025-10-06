Piden ayuda para niños con parálisis cerebral y ancianos postrados en Santiago de Cuba tras intensas lluvias

Vídeos relacionados:
El activista Ander Wanton Roca pidió ayuda urgente este domingo para varias personas afectadas por las recientes fuertes lluvias en Santiago de Cuba, entre ellas tres niños con parálisis cerebral infantil (PCI) y siete ancianos postrados que requieren atención inmediata.
En una publicación en su cuenta de Facebook, Wanton alertó sobre la difícil situación que atraviesan familias vulnerables en distintas zonas de la provincia oriental, tras las precipitaciones que han provocado daños materiales y condiciones de riesgo para personas dependientes.
“Tenemos tres niños con PCI y siete ancianos postrados que necesitan todo nuestro apoyo. Si tienes alguna forma posible de ayudar, por favor contáctanos al privado. El amor se demuestra accionando”, escribió.
El activista, conocido por su labor comunitaria en la región, ha encabezado en otras ocasiones campañas solidarias para asistir a familias afectadas por la pobreza, la enfermedad o fenómenos climáticos.
Esta vez, su llamado busca movilizar recursos básicos como alimentos, medicamentos y artículos de higiene para quienes no pueden valerse por sí mismos.
Las lluvias recientes han agravado las condiciones de numerosas viviendas en Santiago de Cuba, donde persisten cortes eléctricos, calles anegadas y escasez de servicios.
Activistas locales insisten en la necesidad de respuestas urgentes y coordinación para evitar que los más frágiles paguen el precio de la desatención.
Preguntas frecuentes sobre la situación crítica en Santiago de Cuba tras intensas lluvias
¿Cuál es la situación actual de las personas vulnerables en Santiago de Cuba tras las lluvias?
La situación es crítica para varias familias en Santiago de Cuba, especialmente para tres niños con parálisis cerebral infantil y siete ancianos postrados. Estos grupos requieren atención urgente debido a las condiciones de riesgo generadas por las intensas lluvias. Las precipitaciones han ocasionado daños materiales significativos y las autoridades no han ofrecido respuestas efectivas hasta ahora.
¿Qué tipo de ayuda están solicitando los activistas para los afectados en Santiago de Cuba?
Los activistas en la región piden ayuda urgente en forma de alimentos, medicamentos y artículos de higiene para las personas afectadas, en especial niños con necesidades especiales y ancianos postrados. Esta ayuda es esencial para mitigar los efectos de la pobreza y la falta de servicios básicos tras las lluvias.
¿Cómo han respondido las autoridades ante la emergencia en Santiago de Cuba?
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre los daños ni han implementado un plan de acción pública para atender a las familias más vulnerables. Activistas y ciudadanos siguen insistiendo en la necesidad de respuestas urgentes para evitar que los más frágiles continúen sufriendo.
¿Qué impacto han tenido las lluvias en la infraestructura de Santiago de Cuba?
Las lluvias han puesto en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura urbana en Santiago de Cuba. Las inundaciones han afectado calles y viviendas, y han dejado a muchas comunidades incomunicadas. La falta de un sistema de drenaje adecuado y las soluciones temporales han agravado los daños.
