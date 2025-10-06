Piden ayuda para niños con parálisis cerebral y ancianos postrados en Santiago de Cuba tras intensas lluvias

Vídeos relacionados:

El activista Ander Wanton Roca pidió ayuda urgente este domingo para varias personas afectadas por las recientes fuertes lluvias en Santiago de Cuba, entre ellas tres niños con parálisis cerebral infantil (PCI) y siete ancianos postrados que requieren atención inmediata.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Wanton alertó sobre la difícil situación que atraviesan familias vulnerables en distintas zonas de la provincia oriental, tras las precipitaciones que han provocado daños materiales y condiciones de riesgo para personas dependientes.

“Tenemos tres niños con PCI y siete ancianos postrados que necesitan todo nuestro apoyo. Si tienes alguna forma posible de ayudar, por favor contáctanos al privado. El amor se demuestra accionando”, escribió.

El activista, conocido por su labor comunitaria en la región, ha encabezado en otras ocasiones campañas solidarias para asistir a familias afectadas por la pobreza, la enfermedad o fenómenos climáticos.

Esta vez, su llamado busca movilizar recursos básicos como alimentos, medicamentos y artículos de higiene para quienes no pueden valerse por sí mismos.

Las lluvias recientes han agravado las condiciones de numerosas viviendas en Santiago de Cuba, donde persisten cortes eléctricos, calles anegadas y escasez de servicios.

Activistas locales insisten en la necesidad de respuestas urgentes y coordinación para evitar que los más frágiles paguen el precio de la desatención.

