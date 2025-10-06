Trump pone precio a la deportación: Bonos de hasta 50 mil dólares por unirse a ICE

Vídeos relacionados:

El gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado una costosa campaña para reclutar miles de nuevos agentes de inmigración, ofreciendo bonos de hasta 50 mil dólares, beneficios educativos y estabilidad laboral en un momento de recortes presupuestarios en otras agencias federales.

Según datos de la agencia Associated Press, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha gastado más de 6,5 millones de dólares en anuncios televisivos en más de una docena de ciudades del país, incluidos Miami, Chicago, Seattle, Atlanta, Dallas y Nueva York.

La campaña busca atraer a policías locales y exmilitares descontentos con las restricciones de sus ciudades para cooperar con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias.

Los anuncios, de 30 segundos, muestran imágenes de agentes arrestando personas y escenas urbanas mientras una voz en off dice: “Hiciste un juramento para proteger y servir, para mantener a tu familia y a tu ciudad seguras. Pero en las ciudades santuario te ordenan quedarte al margen mientras peligrosos ilegales caminan libres”.

La ofensiva mediática forma parte del plan de Trump para contratar 10,000 nuevos oficiales de deportación antes de fin de año, dentro de un presupuesto de 30 mil millones de dólares destinado a reforzar ICE.

El monto se integra en una petición más amplia de 76,5 mil millones para la agencia, equivalente a multiplicar por diez su presupuesto anterior, incluida en la ley de recortes fiscales y gasto público aprobada en julio.

Mientras otras dependencias federales permanecen cerradas por falta de fondos tras el bloqueo presupuestario en el Congreso, la maquinaria de deportaciones continúa activa y bien financiada.

ICE ha recibido más de 150 mil solicitudes y extendido 18 mil ofertas de empleo desde el inicio de la campaña en septiembre, según cifras oficiales.

En la red social X, ICE publicó mensajes de reclutamiento bajo el lema “Responde al llamado del servicio” junto a frases como “Defiende a tu familia, defiende a tu vecino, defiende la patria”.

En otro mensaje, la agencia reiteró la política de “tolerancia cero” del gobierno de Trump hacia la inmigración ilegal e instó a quienes se encuentren en situación irregular a “auto deportarse”, prometiendo incluso un vuelo gratuito y un estipendio de mil dólares.

La campaña ha generado críticas en varias ciudades, especialmente en aquellas que mantienen políticas de protección a inmigrantes, como Boston, Chicago y Albuquerque.

Autoridades locales denunciaron que el gobierno busca socavar la autonomía de las comunidades y fomentar una narrativa de miedo.

Organizaciones de derechos civiles advirtieron que la iniciativa representa un paso más hacia la normalización de las redadas masivas y la criminalización de los migrantes, mientras los departamentos de policía locales enfrentan dificultades para retener personal y no pueden competir con los incentivos económicos que ofrece el gobierno federal.

