Observatorios de género alertan: 300 feminicidios en Cuba desde 2019 y sin políticas efectivas

Desde 2019 hasta el 1 de octubre de 2025, los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han documentado un total de 300 feminicidios en el país, una cifra que representa solo un subregistro de la violencia machista que persiste en la isla, según denunciaron ambas organizaciones en un comunicado conjunto posteado en Facebook.

Los colectivos, que operan de forma autónoma en un entorno donde la sociedad civil enfrenta múltiples restricciones, insisten en la urgencia de que se implementen políticas públicas efectivas para la prevención, atención y reparación a las víctimas de violencia de género, así como campañas de concientización y el reconocimiento legal del feminicidio como figura penal.

“Seguimos exigiendo el derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación para organizarnos y luchar contra esta problemática tan arraigada como es la violencia hacia las mujeres y las niñas”, afirmaron a través de la cuenta oficial de Alas Tensas en la red social X (antes Twitter).

Los datos recopilados por ambas plataformas se basan en denuncias públicas, testimonios familiares, monitoreo de redes sociales y confirmaciones con allegados a las víctimas, en un contexto donde el Estado cubano no publica estadísticas oficiales transparentes y actualizadas sobre violencia de género.

Las organizaciones también subrayaron la necesidad de establecer refugios seguros para mujeres en situación de riesgo, capacitar a la policía, al sistema judicial y al personal de salud en la atención a víctimas, y trabajar en la reeducación de hombres agresores reincidentes.

“Exigir al régimen cubano que actúe y deje de ignorar esta realidad es urgente. Las redes de apoyo pueden marcar la diferencia y salvar vidas”, indicaron.

Ambos observatorios han habilitado en sus sitios web directorios con recursos, contactos de ayuda y orientación en Cuba, México y España, para brindar acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

Con etiquetas como #NiUnaMás, #FeminicidiosEnCuba y #SOSCuba, las organizaciones vuelven a posicionar en la agenda pública un problema estructural que continúa sin respuesta estatal efectiva, mientras los feminicidios siguen cobrando vidas en el país.

En la isla la violencia machista ha escalado al punto de que, incluso, se han registrado casos de asesinos múltiples, algo que pocas veces había trascendido en el país.