Parches inútiles para la crisis de abastecimiento de agua: “¡Miren la pipa que mandan!”

El régimen intenta paliar la crisis del abasto de agua que ha provocado incluso protestas en la capital con parches inútiles que dan cuenta de su ineficiencia.

El tuitero Vismark Díaz Castillo compartió imágenes de una de las pipas enviadas para resolver la falta de agua potable llena de salideros y con el agua botándose.

“Luego de varios días sin agua en muchas localidades del país, el régimen cubano comienza a enviar pipas de agua en malas condiciones y botándose por los lados, el comunismo después de no servir, luego tampoco sirve, y después no funciona para nada”, dijo en X.

En el video, una cubana que graba la pipa llena de salideros, se pregunta: “Miren esto, después de un mes sin agua, que ustedes me digan a mí si esto es posible”.

“La pipa llega aquí vacía, mira las condiciones en que la pipa llega aquí, dice él que él no sabe, que él no tiene nada que ver con eso, que todo el mundo sabe aquí como está el país”, se oye decir a la mujer, increpando al chófer de la pipa y filmando.

La crisis del agua en la isla no es nueva, pero casos como este reflejan el deterioro de los servicios públicos básicos y la carga económica que enfrentan las familias para acceder a bienes esenciales.

Lo más leído hoy:

El elevado precio de una pipa —que equivale al salario de varios meses para muchos cubanos— pone en evidencia la precariedad del sistema de abasto.

El descontento ciudadano en Cuba por la profunda crisis de abastecimiento de agua llevó la pasada semana incluso a una joven habanera a una inusual protesta en plena calle Monte, tras más de cinco días sin agua.

La joven terminó rodeada por la policía y luego se conoció que fue citada por la Seguridad del Estado.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de agua en Cuba