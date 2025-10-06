Parches inútiles para la crisis de abastecimiento de agua: “¡Miren la pipa que mandan!”

El régimen intenta paliar la crisis del abasto de agua que ha provocado incluso protestas en la capital con parches inútiles que dan cuenta de su ineficiencia.
El tuitero Vismark Díaz Castillo compartió imágenes de una de las pipas enviadas para resolver la falta de agua potable llena de salideros y con el agua botándose.
“Luego de varios días sin agua en muchas localidades del país, el régimen cubano comienza a enviar pipas de agua en malas condiciones y botándose por los lados, el comunismo después de no servir, luego tampoco sirve, y después no funciona para nada”, dijo en X.
En el video, una cubana que graba la pipa llena de salideros, se pregunta: “Miren esto, después de un mes sin agua, que ustedes me digan a mí si esto es posible”.
“La pipa llega aquí vacía, mira las condiciones en que la pipa llega aquí, dice él que él no sabe, que él no tiene nada que ver con eso, que todo el mundo sabe aquí como está el país”, se oye decir a la mujer, increpando al chófer de la pipa y filmando.
La crisis del agua en la isla no es nueva, pero casos como este reflejan el deterioro de los servicios públicos básicos y la carga económica que enfrentan las familias para acceder a bienes esenciales.
El elevado precio de una pipa —que equivale al salario de varios meses para muchos cubanos— pone en evidencia la precariedad del sistema de abasto.
El descontento ciudadano en Cuba por la profunda crisis de abastecimiento de agua llevó la pasada semana incluso a una joven habanera a una inusual protesta en plena calle Monte, tras más de cinco días sin agua.
La joven terminó rodeada por la policía y luego se conoció que fue citada por la Seguridad del Estado.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de agua en Cuba
¿Cuál es la situación actual del abastecimiento de agua en Cuba?
La situación del abastecimiento de agua en Cuba es crítica, con numerosas localidades enfrentando una grave escasez. En ciudades como La Habana y Santiago de Cuba, la falta de agua ha llevado a protestas ciudadanas y ha evidenciado el deterioro de los servicios públicos. La crisis se ha agravado por factores como la sequía, fallas en los sistemas de bombeo y apagones constantes.
¿Cómo está afectando la crisis de agua a los ciudadanos cubanos?
La escasez de agua está afectando gravemente a las familias cubanas, quienes deben realizar largas filas para conseguir una pipa o recurrir a métodos improvisados para almacenar agua. El elevado costo de las pipas de agua, que puede equivaler al salario de varios meses, agrava la situación económica de los ciudadanos. Además, la falta de agua ha provocado problemas de higiene y salud en la población.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis de agua?
El gobierno cubano ha intentado paliar la crisis enviando pipas de agua, aunque estas han sido insuficientes y muchas veces en malas condiciones. La ineficacia de estas medidas ha llevado a un aumento del descontento ciudadano y a protestas en diferentes regiones del país. Las soluciones de fondo, como la mejora de la infraestructura hidráulica, aún no se han implementado de manera efectiva.
¿Qué han denunciado los ciudadanos sobre la distribución de agua en Cuba?
Los ciudadanos cubanos han denunciado irregularidades en la distribución de agua, como el favoritismo hacia ciertos sectores y la falta de prioridad para las zonas residenciales. Las protestas han sido una respuesta al incumplimiento del servicio y a la falta de soluciones efectivas. Los vecinos han expresado su frustración ante la indiferencia de las autoridades y la precariedad del sistema de abasto de agua.
