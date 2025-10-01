El calvario cotidiano en Cuba: "Cuando hay agua y corriente tienes que sacar manos hasta de donde no tienes"

“Vivo en un pueblo de Cuba y tener agua y electricidad al mismo tiempo es una cosa que nunca pasa, porque agua nunca hay, y corriente muchísimo menos”, dice la usuaria cubana @yaneisycanta_98 en un video publicado en TikTok que retrata con cercanía y crudeza cómo transcurre un día común en su vida.

En su testimonio, cuenta cómo ella y su familia aprovecharon uno de esos raros momentos en que coinciden ambos servicios para lavar ropa, rellenar tanques y cocinar. “Nos pusimos a lavar la ropa, a eso y a otras cosas más, porque cuando hay agua y hay corriente tienes que sacar manos hasta de donde no tienes”, relata mientras muestra el ajetreo de la jornada.

“En la olla de presión se estaba haciendo el almuerzo, una sopa de arroz, que eso estaba divino, yo siempre le pongo sal, limón y picante, mucho, mucho picante”, añade con naturalidad. Pero la lluvia interrumpió sus planes: “Empezó a llover, y tú sabes, eso nos atrasó muchísimo”.

El video finaliza con una escena habitual en muchas casas de la isla: sin corriente eléctrica, recurrieron al carbón para terminar el día. “Nuestro amigo confiable”, lo llama. “Y así transcurrió mi día viviendo en Cuba, o sobreviviendo, porque aquí no se vive, se sobrevive”, concluye.

Los comentarios al video van desde mensajes de apoyo hasta reflexiones sobre la precariedad. “Todos los días allá son una batalla nueva”, escribió un usuario. Otros compararon la situación con la vida en otras partes de América Latina, y algunos criticaron duramente al gobierno cubano o expresaron frustración por la repetición de estas historias: “Ya aburre con los mismos todo el tiempo”.

Desde distintos puntos del país, otros testimonios han mostrado rutinas similares, como el de una madre cubana que preparaba café al carbón mientras su hijo dormía con un ventilador recargable, o el de otra mujer que describía su carrera contrarreloj para lavar y cocinar antes de que regresara el apagón.

Algunos han sufrido incluso pérdidas materiales, como una vecina de La Habana que denunció la quema de varios equipos electrodomésticos tras una subida de voltaje. Otros relatos insisten en la incertidumbre diaria, como el de una madre que vive pendiente de los cortes de electricidad y prioriza la compra de plantas eléctricas o ventiladores portátiles para garantizar el mínimo confort.

En un video similar, otra joven madre contó cómo la electricidad y el agua nunca coinciden, obligándola a cambiar constantemente su rutina para cocinar o asearse. Mientras que en otro caso, una mujer explicó cómo cada regreso de la corriente es una carrera para hacer todo lo que no pudo durante el apagón.

Las publicaciones en redes sociales reflejan una realidad que va más allá de la anécdota personal: la combinación de apagones prolongados, escasez de agua, inflación y desabastecimiento ha hecho que lo básico —cocinar, lavar, almacenar alimentos, dormir con ventilador— dependa de la electricidad disponible en cada momento.

Como resume otra joven cubana: “Tienes corriente y no tienes agua; se va la corriente y viene el agua… tremenda locura”.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de servicios básicos en Cuba