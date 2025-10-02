Cubano cuenta la odisea para acceder al agua potable en El Vedado

Vídeos relacionados:

Un cubano residente en El Vedado denunció en redes sociales la grave situación que enfrenta su comunidad, tras más de 60 días sin acceso estable al agua potable.

“Dios nos salve a todos los cubanos”, escribió en una publicación, donde relató su día a día marcado por la escasez y la indiferencia de las autoridades.

Según explicó el usuario identificado como @romeo_la_maravilla_oficial, en su zona hace más de dos semanas que no llega el servicio de agua por tuberías, y comprar una pipa privada cuesta hasta 25,000 pesos cubanos. “Y solo dura dos días”, advirtió.

En su mensaje, el afectado señaló que la situación ha sido planteada al delegado del Poder Popular, sin que hasta ahora se haya dado una solución efectiva. “No resuelve nada”, afirmó.

“Nos levantamos a las 8 de la mañana a coger agua para el día, en una toma que está por Tribuna”, añadió, en referencia a una zona cercana al medio de prensa oficialista Tribuna de La Habana.

La crisis del agua en la capital cubana no es nueva, pero casos como este reflejan el deterioro de los servicios públicos básicos y la carga económica que enfrentan las familias para acceder a bienes esenciales.

El elevado precio de una pipa —que equivale al salario de varios meses para muchos cubanos— pone en evidencia la precariedad del sistema de abasto.

En los últimos años, residentes de distintos municipios de La Habana han recurrido a redes sociales para denunciar cortes prolongados en el suministro de agua, falta de respuesta institucional y la proliferación del mercado informal como única alternativa para abastecerse.

El testimonio de este vecino del Vedado se suma a una larga lista de denuncias ciudadanas que dejan al descubierto el colapso de los servicios en una de las zonas más céntricas de la capital cubana.