¡Euro en ascenso!: Así empieza la semana en el mercado informal cambiario cubano

El mercado informal de divisas en Cuba experimentó este lunes un nuevo ascenso récord del euro luego del sacudón del dólar el domingo: la divisa común de la Unión Europea aumentó a 505 pesos, el dólar se mantiene en los 445 CUP y el MLC también se mantiene en los 210 pesos del día anterior.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 6 Octubre, 2025 - 12:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 445 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 505 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 210 CUP

El euro, que el pasado miércoles rompió el umbral simbólico de los 500 CUP, continúa su ascenso récord, consolidándose como la divisa más cara del mercado. La estabilidad aparente de los últimos días no implicaba calma: los analistas advirtieron que se trataba de un “punto de apoyo temporal” antes de nuevos incrementos, que ahora se confirman.

En contraste, la MLC —utilizada para las compras en las tiendas estatales— se mantiene estable en 210 CUP, aunque su comportamiento en las últimas semanas muestra una volatilidad latente. Su precio sigue lejos del valor oficial de 120 CUP, lo que subraya la distancia abismal entre el discurso gubernamental y la realidad del mercado.

El dólar, por su parte, que sumó más de 20 pesos en una semana, es reflejo la fuerte presión sobre la moneda nacional en un contexto de desabastecimiento, inflación persistente y ausencia de medidas económicas efectivas por parte del gobierno.

Evolución de la tasa de cambio

La pregunta vuelve a resonar en las calles y en las redes: ¿hasta dónde y hasta cuándo podrá resistir el peso cubano esta escalada imparable de las divisas?

