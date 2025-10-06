¡Euro en ascenso!: Así empieza la semana en el mercado informal cambiario cubano

El mercado informal de divisas en Cuba experimentó este lunes un nuevo ascenso récord del euro luego del sacudón del dólar el domingo: la divisa común de la Unión Europea aumentó a 505 pesos, el dólar se mantiene en los 445 CUP y el MLC también se mantiene en los 210 pesos del día anterior.
Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 6 Octubre, 2025 - 12:00
- Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 445 CUP
- Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 505 CUP
- Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 210 CUP
El euro, que el pasado miércoles rompió el umbral simbólico de los 500 CUP, continúa su ascenso récord, consolidándose como la divisa más cara del mercado. La estabilidad aparente de los últimos días no implicaba calma: los analistas advirtieron que se trataba de un “punto de apoyo temporal” antes de nuevos incrementos, que ahora se confirman.
En contraste, la MLC —utilizada para las compras en las tiendas estatales— se mantiene estable en 210 CUP, aunque su comportamiento en las últimas semanas muestra una volatilidad latente. Su precio sigue lejos del valor oficial de 120 CUP, lo que subraya la distancia abismal entre el discurso gubernamental y la realidad del mercado.
El dólar, por su parte, que sumó más de 20 pesos en una semana, es reflejo la fuerte presión sobre la moneda nacional en un contexto de desabastecimiento, inflación persistente y ausencia de medidas económicas efectivas por parte del gobierno.
Evolución de la tasa de cambio
La pregunta vuelve a resonar en las calles y en las redes: ¿hasta dónde y hasta cuándo podrá resistir el peso cubano esta escalada imparable de las divisas?
Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba
¿Por qué el euro ha alcanzado un valor tan alto en el mercado informal cubano?
El euro ha alcanzado un valor récord de 505 pesos cubanos (CUP) debido a su alta demanda en un contexto de inflación descontrolada y la escasez de oferta, especialmente en comparación con el dólar. Además, el euro se utiliza ampliamente para transacciones internacionales y remesas desde Europa, lo que incrementa su atractivo como refugio de valor frente al deterioro del peso cubano.
¿Cuál es la situación actual del dólar en el mercado informal de Cuba?
El dólar se mantiene en 445 CUP en el mercado informal cubano. Aunque ha experimentado una subida moderada en los últimos días, acumulando más de 20 CUP en una semana, sigue siendo una moneda de referencia importante para muchas transacciones cotidianas. La presión sobre la moneda nacional, en un contexto de desabastecimiento y ausencia de medidas económicas efectivas, contribuye a su apreciación.
¿Cómo afecta la subida del euro y el dólar al poder adquisitivo de los cubanos?
La subida del euro y el dólar impacta negativamente el poder adquisitivo de los cubanos, ya que los salarios y pensiones en pesos cubanos pierden valor frente a las divisas extranjeras. Esto significa que los cubanos ven reducida su capacidad de compra, especialmente para productos y servicios indexados a estas monedas, lo que agrava la crisis económica y social en la isla.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y cuál es su situación actual en Cuba?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene estable en 210 CUP en el mercado informal cubano, aunque ha mostrado volatilidad en las últimas semanas. Es utilizada para compras en tiendas estatales y, a pesar de su estabilidad reciente, sigue lejos del valor oficial de 120 CUP, reflejando la brecha entre el discurso gubernamental y la realidad del mercado.
