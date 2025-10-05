Subidón del dólar en mercado informal de divisas en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba arrancó este domingo 5 de octubre con una nueva sacudida: el dólar estadounidense (USD) se disparó hasta 445 pesos cubanos (CUP), ganando cuatro puntos en apenas 24 horas y alcanzando su nivel más alto en lo que va de año.

El euro (EUR) se mantiene en 500 CUP, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) conserva los 210 CUP, tras una semana de oscilaciones leves.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 5 Octubre, 2025 - 06:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 445 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 500 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 210 CUP

El incremento del dólar confirma la tendencia ascendente que domina el mercado desde finales de septiembre y amplía la brecha entre el valor de las divisas y la capacidad de compra del peso cubano.

Evolución de la tasa de cambio

En apenas una semana, el billete verde ha sumado más de 20 pesos, reflejando la fuerte presión sobre la moneda nacional en un contexto de desabastecimiento, inflación persistente y ausencia de medidas económicas efectivas por parte del gobierno.

El euro, que el pasado miércoles rompió el umbral simbólico de los 500 CUP, se mantiene en esa cota récord, consolidándose como la divisa más cara del mercado. La estabilidad aparente de los últimos días no implica calma: los analistas advierten que podría tratarse de un “punto de apoyo temporal” antes de nuevos incrementos si la demanda de moneda extranjera continúa en ascenso.

En contraste, la MLC —utilizada para las compras en las tiendas estatales— se mantiene estable en 210 CUP, aunque su comportamiento en las últimas semanas muestra una volatilidad latente. Su precio sigue lejos del valor oficial de 120 CUP, lo que subraya la distancia abismal entre el discurso gubernamental y la realidad del mercado.

Con este nuevo subidón, el dólar acumula una apreciación superior al 5 % en solo siete días. Los expertos consultados señalan que el peso cubano sigue atrapado en un círculo vicioso: sin confianza, sin respaldo productivo y sin una política cambiaria coherente.

La pregunta vuelve a resonar en las calles y en las redes: ¿hasta dónde y hasta cuándo podrá resistir el peso cubano esta escalada imparable de las divisas?