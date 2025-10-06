Oscuridad en Cuba: el déficit eléctrico mantiene los apagones en toda la isla

Vídeos relacionados:
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) comenzó este lunes, 6 de octubre de 2025, con una disponibilidad de 1,770 megawatts (MW) frente a una demanda de 2,730 MW, lo que provocó una afectación de 975 MW por déficit de capacidad de generación, según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE).
Para el horario del mediodía se estima una afectación de 1,200 MW, y durante el pico nocturno la disponibilidad podría subir a 1,820 MW, con una demanda de 3,350 MW y un déficit de 1,530 MW, lo que implicaría 1,600 MW afectados si se mantienen las condiciones actuales.
El informe precisa que el domingo se mantuvo el servicio interrumpido las 24 horas y que la madrugada de este lunes continuaron las afectaciones. La máxima afectación del día anterior fue de 1,636 MW, a las 7:40 p.m., superior a lo previsto debido a la salida de la unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) de Santa Cruz del Norte.
Entre las principales incidencias, la UNE reporta averías en las unidades 2 de Felton, 3 de Santa Cruz, 8 de Mariel y 3, 5 y 6 de Renté, además de mantenimientos en las unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y en la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Las limitaciones térmicas mantienen 272 MW fuera de servicio, mientras que la falta de combustible y lubricante afecta a 44 centrales de generación distribuida (297 MW) y deja 227 MW adicionales indisponibles, sumando un total de 524 MW afectados por esa causa.
A pesar de la incorporación de 32 nuevos parques solares fotovoltaicos, que produjeron 3,145 MWh con una potencia máxima de 497 MW, el aporte resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional.
En La Habana, la Empresa Eléctrica provincial informó que este domingo el servicio estuvo interrumpido durante 10 horas y 23 minutos, con una afectación máxima de 126 MW a las 7:40 p.m. y restablecimiento completo a la 1:40 a.m. de este lunes. La entidad confirmó que, debido al nuevo ajuste del SEN, habrá apagones en todos los bloques de la capital durante este lunes 6 y la madrugada del martes 7 de octubre, según las exigencias del sistema.
El déficit energético ha bajado ligeramente respecto a la semana pasada —cuando se acercaba a los 2,000 MW—, pero sigue siendo elevado. Días atrás, la UNE había informado de un leve alivio en las afectaciones, aunque la salida imprevista de la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz volvió a agravar la situación.
La crisis ocurre en medio de una reconocida escasez de combustible, admitida por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, quien afirmó que “el combustible no da para todo el mes de octubre” y que las reservas solo alcanzarían “para unos pocos días”. Más de 600 MW permanecen fuera de servicio por falta de diésel, lo que mantiene debilitado al sistema eléctrico nacional.
En paralelo, la viceprimera ministra Inés María Chapman generó polémica tras sugerir, durante una reunión televisada, sacar televisores a la calle y conectarlos a grupos electrógenos para que la población pudiera ver los programas informativos durante los apagones, una propuesta que provocó críticas y burlas en redes sociales.
Pese a los reiterados anuncios de recuperación, el déficit estructural del SEN y la dependencia del combustible importado mantienen a la isla en una crisis eléctrica prolongada. Las afectaciones diarias, los cortes programados y las averías constantes evidencian que la estabilidad del sistema continúa siendo una meta lejana.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Cuál es la causa principal de los apagones en Cuba?
El déficit en la capacidad de generación eléctrica es la causa principal de los apagones en Cuba. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrenta una gran diferencia entre la oferta y la demanda de electricidad, exacerbada por averías en centrales termoeléctricas, mantenimientos prolongados y una severa escasez de combustible.
¿Cómo afecta la falta de combustible a la generación eléctrica en Cuba?
La escasez de combustible y lubricantes ha dejado inoperativas numerosas centrales de generación distribuida, lo que ha reducido significativamente la capacidad de generación eléctrica del país. Esta falta de recursos energéticos es un factor clave en el déficit actual y en la incapacidad de satisfacer la demanda eléctrica nacional.
¿Qué impacto tienen las fuentes de energía renovable en la situación energética de Cuba?
Aunque se han incorporado nuevos parques solares fotovoltaicos, su aporte sigue siendo insuficiente para cubrir el déficit energético de Cuba. La generación renovable no logra compensar la demanda debido a las limitaciones de capacidad de estas instalaciones y al gran déficit eléctrico existente.
¿Cuáles son las perspectivas de solución a la crisis energética en Cuba?
Las soluciones a corto plazo parecen poco probables, ya que la crisis energética es un problema estructural que requiere inversiones significativas y mejoras en el sistema de generación y distribución de electricidad. La falta de una estrategia clara y la dependencia de combustibles importados complican aún más la salida de esta situación crítica.
