Oscuridad en Cuba: el déficit eléctrico mantiene los apagones en toda la isla

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) comenzó este lunes, 6 de octubre de 2025, con una disponibilidad de 1,770 megawatts (MW) frente a una demanda de 2,730 MW, lo que provocó una afectación de 975 MW por déficit de capacidad de generación, según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE).

Para el horario del mediodía se estima una afectación de 1,200 MW, y durante el pico nocturno la disponibilidad podría subir a 1,820 MW, con una demanda de 3,350 MW y un déficit de 1,530 MW, lo que implicaría 1,600 MW afectados si se mantienen las condiciones actuales.

El informe precisa que el domingo se mantuvo el servicio interrumpido las 24 horas y que la madrugada de este lunes continuaron las afectaciones. La máxima afectación del día anterior fue de 1,636 MW, a las 7:40 p.m., superior a lo previsto debido a la salida de la unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) de Santa Cruz del Norte.

Entre las principales incidencias, la UNE reporta averías en las unidades 2 de Felton, 3 de Santa Cruz, 8 de Mariel y 3, 5 y 6 de Renté, además de mantenimientos en las unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y en la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Las limitaciones térmicas mantienen 272 MW fuera de servicio, mientras que la falta de combustible y lubricante afecta a 44 centrales de generación distribuida (297 MW) y deja 227 MW adicionales indisponibles, sumando un total de 524 MW afectados por esa causa.

A pesar de la incorporación de 32 nuevos parques solares fotovoltaicos, que produjeron 3,145 MWh con una potencia máxima de 497 MW, el aporte resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional.

En La Habana, la Empresa Eléctrica provincial informó que este domingo el servicio estuvo interrumpido durante 10 horas y 23 minutos, con una afectación máxima de 126 MW a las 7:40 p.m. y restablecimiento completo a la 1:40 a.m. de este lunes. La entidad confirmó que, debido al nuevo ajuste del SEN, habrá apagones en todos los bloques de la capital durante este lunes 6 y la madrugada del martes 7 de octubre, según las exigencias del sistema.

El déficit energético ha bajado ligeramente respecto a la semana pasada —cuando se acercaba a los 2,000 MW—, pero sigue siendo elevado. Días atrás, la UNE había informado de un leve alivio en las afectaciones, aunque la salida imprevista de la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz volvió a agravar la situación.

La crisis ocurre en medio de una reconocida escasez de combustible, admitida por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, quien afirmó que “el combustible no da para todo el mes de octubre” y que las reservas solo alcanzarían “para unos pocos días”. Más de 600 MW permanecen fuera de servicio por falta de diésel, lo que mantiene debilitado al sistema eléctrico nacional.

En paralelo, la viceprimera ministra Inés María Chapman generó polémica tras sugerir, durante una reunión televisada, sacar televisores a la calle y conectarlos a grupos electrógenos para que la población pudiera ver los programas informativos durante los apagones, una propuesta que provocó críticas y burlas en redes sociales.

Pese a los reiterados anuncios de recuperación, el déficit estructural del SEN y la dependencia del combustible importado mantienen a la isla en una crisis eléctrica prolongada. Las afectaciones diarias, los cortes programados y las averías constantes evidencian que la estabilidad del sistema continúa siendo una meta lejana.

