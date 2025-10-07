Una misma cadena de supermercados se llevó toda la suerte del Fantasy 5 en Florida

Vídeos relacionados:

La suerte tuvo un nombre en común el pasado domingo 5 de octubre en Florida: Publix.

Tres boletos ganadores del sorteo vespertino del popular juego Fantasy 5 de la Lotería de Florida fueron vendidos en tiendas de esta cadena de supermercados, dos de ellas en el sur del estado y la tercera en la ciudad sede de la compañía, Lakeland, en Florida Central.

Aunque los premios no alcanzaron cifras millonarias, cada boleto representó una inesperada ganancia de más de 32 mil dólares para sus afortunados poseedores.

A diferencia de otros sorteos que suelen repartir sus premios entre múltiples establecimientos y regiones, el sorteo vespertino del domingo tuvo una particularidad llamativa: los únicos tres boletos ganadores provinieron de tiendas Publix.

La coincidencia no pasó desapercibida para los jugadores habituales, muchos de los cuales se preguntaron si la cadena había sido tocada por una racha especial de buena fortuna.

Los números ganadores del Fantasy 5 en el sorteo nocturno fueron 06, 11, 15, 20 y 32. Cada boleto acertó la combinación exacta, lo que los hizo acreedores de 32,680.82 dólares según confirmó la propia Lotería de Florida.

Lo más leído hoy:

Las tres tiendas Publix donde se vendieron los boletos ganadores fueron:

Publix en 555 NE Fifth Avenue, en Delray Beach, condado de Palm Beach, boleto de selección rápida.

Publix en 18496 NW 67th Avenue, Miami, zona conocida como Country Club of Miami, también selección rápida.

Publix en Griffin Road, Lakeland, ciudad donde se ubican las oficinas corporativas de la cadena.

Con estos resultados, Publix selló una especie de “triplete” poco habitual, acaparando por completo el reparto de premios mayores del día entre los sorteos de Fantasy 5 y Cash4Life.

Cómo y dónde reclamar el premio

Para los afortunados ganadores, la ruta hacia el cobro del dinero es clara, aunque sujeta a reglas específicas. Según las normas de la Lotería de Florida, los premios de Fantasy 5 que superen los 600 dólares deben reclamarse en persona en una oficina de distrito de la Lotería.

En el sur de Florida, los ganadores tienen dos opciones principales:

Oficina de Miami: ubicada en 14621 Oak Ln., Miami Lakes, abierta de lunes a viernes entre 8:30 a. m. y 4:00 p. m. Se puede contactar al número 305-364-3080 o vía correo electrónico a MIARC@flalottery.com.

Oficina de Palm Beach: en 4360 Forest Hill Blvd., Palm Springs, disponible en el mismo horario, con atención al 561-640-6190 y el correo WPBRC@flalottery.com.

No es necesario hacer cita previa, aunque se recomienda para agilizar el proceso. También es posible reclamar premios menores (hasta $250,000) por correo, enviando el boleto junto a la documentación correspondiente.

Transparencia obligatoria: Datos públicos del ganador

Florida tiene una política estricta de transparencia respecto a los premios de lotería.

Por ley, toda persona que reclame un premio queda registrada públicamente, lo que implica que se divulgará su nombre completo, ciudad de residencia, cantidad ganada, fecha del sorteo, tipo de juego y el nombre del comercio donde adquirió el boleto.

Esta medida busca garantizar la confianza en el sistema, aunque también ha sido objeto de debate, especialmente entre ganadores que prefieren mantener el anonimato.

El contexto detrás del juego: A dónde va el dinero de la lotería

Más allá de los sueños de riqueza y los boletos premiados, la Lotería de Florida se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para el sistema educativo estatal.

Desde su creación en 1988, ha transferido más de 49,000 millones de dólares al Educational Enhancement Trust Fund (EETF), según datos actualizados en julio de 2025.

De cada dólar recaudado por la venta de boletos, aproximadamente 25 centavos se destinan directamente a este fondo. Además, cuando un premio no es reclamado dentro de los 180 días reglamentarios, el 80 % de ese monto se transfiere automáticamente al EETF, lo que refuerza aún más su impacto.

Los recursos recaudados se distribuyen a diferentes niveles del sistema educativo:

-Más de $17,000 millones han sido invertidos en escuelas públicas (preescolar, primaria y secundaria).

-Alrededor de $12,000 millones se han dirigido a colleges y universidades estatales.

-Unos $9.2 millones han sido asignados al programa de becas Bright Futures, que desde 1997 ha apoyado a más de un millón de estudiantes.

Bright Futures se ha consolidado como una herramienta central para el acceso a la educación superior en Florida.

Cubre matrícula parcial o total según el desempeño académico del estudiante y, desde hace poco, el componente Medallion ofrece cobertura completa para quienes optan por estudiar en colleges estatales.

Así puedes jugar

Los boletos de la Lotería de Florida pueden adquirirse en miles de puntos de venta autorizados, incluyendo supermercados, gasolineras y tiendas de conveniencia. Para ubicar el más cercano, basta con visitar el sitio web oficial de la Lotería.

Entre los juegos más populares, además del Fantasy 5, se encuentran:

-Powerball: lunes, miércoles y sábado a las 22:59.

-Mega Millions: martes y viernes a las 23:00.

-Florida Lotto: miércoles y sábado a las 23:15.

-Cash4Life: todos los días a las 21:00.

-Cash Pop y Pick 2, 3, 4 y 5: sorteos diarios en distintos horarios.

El Fantasy 5, donde resultaron ganadores los boletos de Publix, se sortea todos los días a la 1:05 p. m. y a las 11:15 p. m.. Para participar, el jugador elige cinco números del 1 al 36, o puede optar por una selección rápida, como fue el caso de dos de los boletos premiados.