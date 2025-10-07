Muere una cubana a mano de su pareja en la provincia Granma

Vídeos relacionados:

Una mujer identificada como Yumila Álvarez Col fue asesinada presuntamente por su pareja en la madrugada del 6 de octubre en el barrio La Marina, en municipio Manzanillo, provincia Granma.

El crimen ocurrió en la vivienda de la víctima, ubicada en Villuendas #444 entre Ana Sequera y Línea, donde ambos convivían. Según testigos, todo comenzó con una discusión de la pareja dentro del domicilio.

Poco después, el agresor salió a la calle gritando frases ofensivas, mientras Yumila intentó seguirlo, visiblemente herida, y poco después se desplomó en la acera, según informó en Facebook el periodista Yosmany Mayeta Labrada.

Vecinos aseguraron que la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Algunos testigos mencionaron que podría haber recibido al menos ocho puñaladas. La víctima murió en el lugar.

El señalado como autor del hecho es Jaime Yuniel Bazán Rodríguez, quien habría escapado tras el crimen.

Versiones no oficiales indican que podría estar acompañado por su hijo de 17 años.

Fuentes del entorno familiar y vecinal han señalado que la relación entre Yumila Álvarez y Jaime Bazán estaba marcada por episodios de violencia, celos y consumo de alcohol.

Según testimonios, el día del crimen la víctima había estado compartiendo con algunas vecinas y regresó sola a casa. Horas después se produjo la confrontación fatal.

La hija de la víctima publicó mensajes en redes sociales identificando al presunto responsable y solicitando colaboración ciudadana para localizarlo.

En una de las publicaciones, compartió el número 63608023 para recibir cualquier información que contribuya a su captura.

Hasta el momento, plataformas feministas no se han pronunciado sobre el caso.

Este caso se suma a otros feminicidios ocurridos en Cuba en los últimos meses.

El feminicidio de Noralis Estenoz elevaría a 35 la cifra de crímenes por violencia machista durante 2025, tomando como base el subregistro que llevan organizaciones feministas independientes.

El feminicidio número 34 sería el de Noralis Estenoz, madre de tres hijos asesinada por su expareja el sábado en el reparto Versalles, del municipio La Lisa, en La Habana.

En ese caso, el trágico suceso ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., cuando el agresor -cuyo nombre no ha trascendido- irrumpió en el domicilio de la víctima y la atacó con un arma blanca, causándole la muerte.

El agresor trató de darse a la fuga e “hirió a un policía que intentó detenerlo, pero fue reducido tras recibir un disparo”. Varias personas aseguraron que el individuo falleció horas después, en el hospital adonde había sido trasladado.

El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) verificaron hasta fines de septiembre 33 feminicidios en el país, lo que evidencia la aguda crisis de violencia en la sociedad cubana y la ausencia de protocolos efectivos de protección hacia las mujeres.

Desde 2019 hasta el 1 de octubre de este año, ambas plataformas documentaron 300 feminicidios en Cuba, cifra que representa sólo un subregistro de la violencia machista que persiste en la isla.