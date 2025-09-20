Aire contaminado en Hospital Pediátrico de Camagüey pone en riesgo a niños, denuncian familiares

Vídeos relacionados:
Familias denunciaron que el aire centralizado de un cubículo de la terapia intermedia del hospital pediátrico de Camagüey está cargado de polvo y, lejos de aliviar a los pacientes, provoca catarros y complicaciones respiratorias en menores ingresados por otras dolencias.
La alerta fue divulgada por el periodista independiente José Luis Tan Estrada en una publicación en redes sociales.
De acuerdo con el reporte, el sistema de ventilación no recibe mantenimiento, por lo que el aire circula con acumulación de suciedad en el espacio del cubículo 1 de la terapia intermedia donde se ubican las camas 1 y 2.
Madres y padres sostienen que los niños, ya en condición delicada, quedan expuestos a un riesgo evitable que podría agravar su cuadro clínico.
“Mi hijo estuvo ahí hace unas semanas. Más allá de resolver el padecimiento con el que ingresó, salimos con catarro por culpa del polvo acumulado en ese aire”, relató uno de los familiares consultados, en testimonio que ilustra la persistencia del problema.
Lo más leído hoy:
La situación no es nueva y se suma a deficiencias ya señaladas en el sector hospitalario de la provincia por el propio Tan Estrada, quien ha expuesto carencias de equipamiento, falta de higiene y atención adecuada, que incrementan la vulnerabilidad de los pacientes pediátricos.
El Hospital Oncológico de Camagüey también enfrenta una grave crisis sanitaria debido a una plaga de cucarachas. Esta infestación afecta prácticamente todas las instalaciones del hospital, poniendo en riesgo a pacientes, acompañantes y trabajadores de la salud, especialmente a aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos.
La presencia de plagas y condiciones insalubres en los nosocomios comprometen la seguridad de los tratamientos y la recuperación de los pacientes.
Los riesgos incluyen la exposición a enfermedades infecciosas como estafilococos y estreptococos, además de un potencial impacto negativo en la salud de pacientes inmunodeprimidos
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en hospitales de Camagüey
¿Cuál es el principal problema sanitario en el Hospital Pediátrico de Camagüey?
El principal problema sanitario en el Hospital Pediátrico de Camagüey es la falta de mantenimiento del sistema de ventilación, lo que provoca que el aire esté cargado de polvo. Esto ha derivado en complicaciones respiratorias para los niños ingresados, según denuncian familiares. Además, las condiciones insalubres se extienden a otras áreas del hospital, con presencia de cucarachas y orina estancada.
¿Qué otros problemas de insalubridad se han reportado en los hospitales de Camagüey?
Además del aire contaminado, se han reportado plagas de cucarachas en el Hospital Oncológico de Camagüey, así como condiciones insalubres en los baños del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech. Estos problemas incluyen inodoros destruidos, paredes con humedad y mal olor constante, lo que genera un riesgo de infecciones graves.
¿Qué consecuencias tienen estas condiciones en la salud de los pacientes?
Las condiciones insalubres en los hospitales de Camagüey incrementan el riesgo de infecciones como estafilococos y estreptococos, especialmente peligrosas para pacientes inmunodeprimidos. Los menores ingresados por otras dolencias pueden sufrir complicaciones respiratorias, y las plagas y la falta de higiene comprometen la seguridad de los tratamientos y la recuperación de los pacientes.
¿Qué medidas se han tomado para resolver estos problemas en los hospitales de Camagüey?
Hasta el momento, no se han informado medidas oficiales concretas para resolver los problemas sanitarios en los hospitales de Camagüey. Las denuncias han sido constantes por parte de familiares y periodistas independientes, pero la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades mantiene la situación de riesgo para los pacientes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.