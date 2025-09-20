Aire contaminado en Hospital Pediátrico de Camagüey pone en riesgo a niños, denuncian familiares

Vídeos relacionados:

Familias denunciaron que el aire centralizado de un cubículo de la terapia intermedia del hospital pediátrico de Camagüey está cargado de polvo y, lejos de aliviar a los pacientes, provoca catarros y complicaciones respiratorias en menores ingresados por otras dolencias.

La alerta fue divulgada por el periodista independiente José Luis Tan Estrada en una publicación en redes sociales.

De acuerdo con el reporte, el sistema de ventilación no recibe mantenimiento, por lo que el aire circula con acumulación de suciedad en el espacio del cubículo 1 de la terapia intermedia donde se ubican las camas 1 y 2.

Madres y padres sostienen que los niños, ya en condición delicada, quedan expuestos a un riesgo evitable que podría agravar su cuadro clínico.

“Mi hijo estuvo ahí hace unas semanas. Más allá de resolver el padecimiento con el que ingresó, salimos con catarro por culpa del polvo acumulado en ese aire”, relató uno de los familiares consultados, en testimonio que ilustra la persistencia del problema.

La situación no es nueva y se suma a deficiencias ya señaladas en el sector hospitalario de la provincia por el propio Tan Estrada, quien ha expuesto carencias de equipamiento, falta de higiene y atención adecuada, que incrementan la vulnerabilidad de los pacientes pediátricos.

El Hospital Oncológico de Camagüey también enfrenta una grave crisis sanitaria debido a una plaga de cucarachas. Esta infestación afecta prácticamente todas las instalaciones del hospital, poniendo en riesgo a pacientes, acompañantes y trabajadores de la salud, especialmente a aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos.

La presencia de plagas y condiciones insalubres en los nosocomios comprometen la seguridad de los tratamientos y la recuperación de los pacientes.

Los riesgos incluyen la exposición a enfermedades infecciosas como estafilococos y estreptococos, además de un potencial impacto negativo en la salud de pacientes inmunodeprimidos

