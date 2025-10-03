Autoridades niegan suspensión de pruebas de laboratorio en el hospital de Cárdenas

Vídeos relacionados:
La Dirección Provincial de Salud de Matanzas negó hoy que el hospital general docente “Julio M. Aristegui Villamil” de Cárdenas haya interrumpido sus servicios de laboratorio por falta de reactivos, tras circular denuncias en redes sociales sobre graves carencias en la atención médica.
En una nota oficial publicada en el perfil de Facebook de la entidad, las autoridades aseguraron que el hospital mantiene “un suministro estable y suficiente de reactivos e insumos” y que las pruebas de laboratorio esenciales no han sido suspendidas.
Admitieron que pueden presentarse “situaciones puntuales de reposición de inventario”, pero insistieron en que estas “no han afectado la atención a los pacientes”.
Asimismo, invitaron a la comunida “a informarse a través de los canales oficiales y a no difundir rumores que puedan generar confusión o desconfianza”.
Sin embargo, la versión oficial contrasta con múltiples testimonios de ciudadanos en la propia página de la Dirección Provincial de Salud de Matanzas.
“Yo personalmente en varias ocasiones he tenido que comprar el reactivo en 10 dólares para poder hacerle análisis a mis hijos”, denunció una madre.
Otros usuarios describieron la falta de materiales básicos como termómetros, dipirona, Diazepam, trokar y hasta agua en el centro hospitalario, aunque reconocieron la calidad del personal médico.
Otro comentario advierte que “con los casos de hepatitis no hay transaminasas para hacer pruebas; con fiebre no hay ni leucograma. Los médicos hacen magia con nada”.
Otros señalan que el suero se paga a 2,000 CUP y que la única forma de obtener análisis es recurriendo al mercado informal.
Las críticas también alcanzaron al propio desmentido oficial: “Siempre que salen a desmentir es porque están expuestos. Es la salud de seres humanos, dejen el circo para otras cosas”, escribió un usuario.
La reacción oficial sobreviene luego de que el médico cubano Miguel Alejandro Guerra Domínguez denunciara en redes sociales graves deficiencias en la atención a pacientes con dengue en el hospital de Cárdenas donde, aseguró, no se estaban realizando los exámenes básicos como leucograma, hematocrito y plaquetas necesarios para diagnosticar y dar seguimiento adecuado a la enfermedad.
“¿Acaso el dengue no es una urgencia? ¿Acaso no pone en riesgo la vida del paciente una trombocitopenia que no se detecte a tiempo?”, cuestionó Guerra, quien tras la denuncia restringió su perfil de Facebook.
El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, ha registrado un repunte en varias provincias cubanas.
La situación epidemiológica en Cuba es compleja desde hace varios meses con varias enfermedades como la Hepatitis A, y el chikungunya circulando de forma simultánea, en medio de la crisis sanitaria y el deterioro de los servicios hospitalarios.
En Matanzas, una cubana describió en redes sociales su experiencia con un virus que le provocó fiebre intensa, inflamación de las articulaciones y dolores insoportables, síntomas compatibles con el chikungunya.
En el caso de Ciego de Ávila, las autoridades declararon la transmisión de enfermedades por arbovirus en al menos dos áreas del sistema de salud: el policlínico Belkis Sotomayor, en la ciudad cabecera, y el policlínico Sur de Morón.
La decisión responde a un incremento significativo de cuadros febriles y a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector de varias enfermedades.
