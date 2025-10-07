Tamiami Trail: Así se construyó la histórica carretera que une Tampa y Miami

En el sur de la Florida el nombre Tamiami aparece con frecuencia, en lugares como el Tamiami Park, Tamiami Station, Tamiami Shops. ¿Conoces el origen de esta palabra?

Tamiami es la fusión del nombre de dos ciudades: Tampa y Miami, y surgió para dar nombre a una de las carreteras más famosas y antiguas de Florida. Su construcción transformó el estado para siempre.

En 1928, tras 13 años de trabajos extenuantes, fue inaugurada la carretera que hoy se conoce como U.S. 41, una línea de asfalto que cortó el corazón salvaje del pantano para conectar dos puntos claves en la península

Antes de que existiera la moderna autopista interestatal I-75, la Tamiami Trail era la única vía que unía la costa oeste con la este del sur de Florida, desde Tampa hasta Miami, cruzando los temibles Everglades.

Una odisea sobre el pantano

La historia de la Tamiami Trail, recientemente fue contada por el creador de contenido Liesner (@tour_with_liesner). Señala que el origen de esta importante carretera se remonta a 1914, cuando el doctor John Gifford propuso cruzar el mundo salvaje de los manglares para conectar la comunidad de Chokoloskee, en el suroeste, con Miami.

El proyecto fue una batalla sin tregua contra la naturaleza. Más de 2.000 hombres trabajaron durante más de una década, enfrentando calor sofocante, terreno hostil, agua hasta las rodillas, y caimanes como vecinos de jornada.

Abrían agujeros de 12 pies de profundidad con sus taladros industriales para colocar dinamita, y además dragaban y excavaban canales de hasta 20 pies, y cada milla era una hazaña.

El proyecto quedó estancado por falta de fondos y en 1923, el magnate Barron Collier lo rescató. Entre 1924 y 1926 una draga mecánica reemplazó la fuerza de 50 hombres, pero aun con esa tecnología a favor, avanzar 1.5 millas podía tomar un mes entero.

Finalmente, en 1928, la Tamiami Trail fue inaugurada con un costo estimado de 8 millones de dólares, el equivalente a más de 100 millones actuales.

El precio no fue solo económico, pues esta vía cruzó territorios sagrados de los pueblos indígenas Mikosuki y Seminole, dejando heridas históricas y pérdidas humanas. Sin embargo, impulsó el desarrollo económico de la región y cambió para siempre la vida en Florida.

Más que asfalto: Un recorrido por la verdadera Florida

En la actualidad, recorrer Tamiami Trail es una invitación a descubrir “la verdadera Florida”. Son casi 200 millas que atraviesan comunidades históricas, playas vírgenes, cultura automovilística, gastronomía y paisajes únicos. Aquí te comentamos algunos lugares que podrías conocer:

Bradenton y Sarasota: Donde florecen las artes

En Sarasota, artistas, cineastas y músicos encuentran inspiración en una comunidad vibrante. Espacios como el Five Points Collective dan vida a galerías y estudios donde se respira arte en cada rincón. Es una parada obligada para quienes buscan una Florida más creativa y bohemia.

Venice: Playa, arquitectura y encanto clásico

En Venice, la Tamiami Trail roza el mar. Sus playas vírgenes, su arquitectura renacentista italiana y su ambiente relajado ofrecen una pausa perfecta. Aquí, los salvavidas sonríen y los turistas caminan descalzos entre avenidas adornadas con cafés y tiendas locales.

Punta Gorda, Cape Coral y el mundo del motor

La pasión por los autos clásicos se siente fuerte. En Muscle Car City, más de 180 vehículos de las décadas del 50 al 70 cuentan la historia de América sobre ruedas. Y los viernes, en Cape Coral, el club Hot Chili Rods convierte un garaje residencial en un evento comunitario sin membresía ni formalidades.

Sanibel y Captiva: Chanclas, sol y tartas gigantes

Al oeste de Fort Myers, un desvío te lleva a estas islas paradisíacas donde el tiempo parece detenerse. En Captiva, el icónico restaurante "The Bubble Room" combina locura decorativa y pasteles con un ambiente tan excéntrico como entrañable.

Everglades City: La frontera final

Este pequeño enclave sigue siendo la puerta de entrada a la naturaleza indómita del sur de Florida. Pescar en los Diez Mil Islotes con un guía, es una idea perfecta para conectar con la esencia pura del pantano.

Tamiami: Un símbolo en la cultura local

Tamiami también es el nombre de una comunidad del condado Miami-Dade, donde según el censo de 2010 viven más de 55 mil personas, el 92% de origen hispano. Esta zona representa el nuevo rostro multicultural de una Florida que sigue creciendo.

La Tamiami Trail es más que una carretera. Es un sueño que venció a la geografía, una muestra de ambición humana y un corredor cultural que invita a descubrir la riqueza y diversidad de la península floridana.