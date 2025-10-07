Empresarios cubanos abrirán restaurante japonés de lujo en Miami

Vídeos relacionados:

Los empresarios cubanos Rasiel Reyes, Ángel Sánchez y Carlos Cruz se preparan para inaugurar un exclusivo restaurante japonés en la ciudad de Miami. Bajo el nombre de Yamashiro Miami, el nuevo establecimiento abrirá sus puertas el próximo 29 de octubre, inspirado en el icónico palacio japonés de Hollywood fundado en 1914.

"Orgullosos de presentarles nuestro nuevo proyecto", escribió Reyes en su cuenta de Instagram, donde compartió detalles de este ambicioso sueño empresarial que representa, según sus palabras, "un legado" nacido del sacrificio y la perseverancia.

Reyes recordó cómo, hace casi dos décadas, llegó a Estados Unidos “con los bolsillos vacíos, pero con grandes riquezas en nuestras mentes”, y cómo, a través de caídas y aprendizajes, encontró su vocación en el mundo del entretenimiento y la hostelería.

El restaurante busca ofrecer una experiencia gastronómica de lujo, un espacio donde cada detalle está pensado para dejar huella en sus visitantes. La propuesta culinaria estará dirigida por el chef ejecutivo Gustavo Montes y el reconocido chef Charbel Hayek, socio del proyecto.

Entre los platos destacados del menú se encuentran el pollo frito japonés, el katsu sando, el lobster in miso beurre blanc, el black garlic Chilean sea bass, y selectos cortes de wagyu japonés y americano, como el wagyu tomahawk con bone marrow teriyaki y encurtidos de la casa.

Según Reyes, Yamashiro Miami representa “una mezcla entre tradición japonesa y modernidad”, y promete convertirse en un nuevo referente gastronómico de la ciudad.

El espacio de Yamashiro Miami es un espectáculo visual que combina arquitectura japonesa contemporánea con el lujo tropical de Miami. Techos de madera abovedados, jardines integrados, lámparas cálidas y una cuidada iluminación nocturna crean un ambiente sofisticado y relajante. Tanto la terraza exterior como las áreas interiores están diseñadas con materiales nobles, mobiliario minimalista y vegetación exuberante, generando una atmósfera íntima y elegante que complementa a la perfección la propuesta culinaria.

En diciembre del pasado inauguraron Factoría de Azúcar, otro restaurante que desde su apertura ha causado sensación en Miami.

