Este sería el joven que robó el corazón de La Dura... ¿realidad o puro chisme?

"Cuando el río suena, es porque agua trae", dice el viejo refrán popular, y en redes sociales el eco del chisme retumba fuerte cuando se trata de Diliamne Jouve, La Dura, y su posible nuevo amor.

Desde que el influencer Un Martí To Durako encendiera la mecha con fotos y videos de la influencer junto a un joven en un centro nocturno, las especulaciones no han parado.

Sin embargo, este martes Un Martí le puso la tapa al pomo al compartir una foto del supuesto galán que robó el corazón de La Dura, desatando la euforia en los comentarios.

Aunque no hay nada confirmado por parte de la influencer, muchos seguidores ya están atando cabos y especulando sobre la identidad del misterioso galán. Algunos aseguran que se trata de un joven cubano llamado Jorge Carlos Pajón, aunque su cuenta de Instagram es privada y no hay información pública que confirme la relación.

Captura Instagram / Un Martí To Durako

En cuestión de minutos, la publicación alcanzó miles de reacciones y comentarios. Mientras algunos aplauden el supuesto romance y alaban el buen gusto de la creadora de contenido, otros aún no superan la separación de La Dura con su anterior pareja, el reguetonero Jacob Forever.

“Bueno este está joven y más lindo la verdad, obvio me imagino que más billete tenga ya si cambiamos, cambiamos para mejor en todo”; “Qué lindo está él”; “Sinceramente no me gustaba Jacob para ella”; “Y si cumplió el dicho: ‘SIEMPRE VIENE ALGO MEJOR’, un cierre de 8 pies”; “Jacob ya no fue forever”; “Vienen tiempos de sequía para el malecón”; “Madre mía. Tener un papa como Jacob y ahora este niño de padrastro, el sueño de mi vida”; “Bueno es un duro digno de una dura”; “Qué cosa más bella mi dios”; “Oye dios mío paso hacia adelante es verdad que está duro eso colágeno”, comentaros algunos internautas entre bromas e insinuaciones.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores y especulaciones. La Dura no ha hecho declaraciones oficiales al respecto, pero si algo ha quedado claro es que sus seguidores están más que atentos a cada movimiento.

¿Será este el nuevo capítulo sentimental de la influencer? ¿O solo se trata de una amistad con mucha química? El tiempo y las publicaciones en redes lo dirán.

