¿La Dura tiene un nuevo amor? Las comprometedoras imágenes que tienen las redes revueltas

La ruptura entre La Dura y Jacob Forever ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Aunque la influencer confirmó que su relación con el reguetonero terminó hace un tiempo y ambos demostraron que se llevan muy bien por el bien de su hija en común, los rumores sobre si hubo terceras personas no han parado de circular.

Ahora, nuevas imágenes han vuelto a encender la polémica. El influencer Un Martí To Durako compartió en Instagram fotos y un video tomados en un centro nocturno donde se aprecia a una joven, con un gran parecido a Diliamne Jouve, muy bien acompañada de un chico.

Las dudas no tardaron en explotar: ¿es realmente La Dura la que aparece en las imágenes?

Mientras algunos aseguran que no se trata de ella, otros afirman que el parecido es innegable y dicen que hasta lleva una ropa con la que ha aparecido en redes. Incluso hay quienes, en modo detectives, aseguran conocer la identidad del misterioso acompañante, su cuenta de Instagram e, incluso, el barrio donde habría vivido en Cuba y la familia que dejó atrás para estar con la influencer.

En el video se ve el momento en que el hombre le pasa la mano por el brazo a la joven con complicidad, un gesto en el que muchos ven demasiada confianza y cercanía.

Por otra parte, muchos internautas opinan que si realmente se trata de La Dura, no habría nada de malo, es joven, hermosa y soltera, puede rehacer su vida y ser feliz y salieron en su defensa: “Que goce ella al igual Jacob. Señores cuando una relación no da más lo mejor es terminar y llevar la fiesta en paz las relaciones son de dos no de una persona se acabó y que cada uno sea feliz y escojan lo mejor”; “La gente no sabe qué hacer con su vida pero con la vida de los demás sí lo tienen clarísimo”; “Que goce y disfrute que la vida es una quien sabe por lo que ella pasó para tomar esa decisión, parece mentira que sean las propias mujeres que critiquen, nadie está en los zapatos de nadie así que vive la vida”; “Como hay justicieros en los comentarios mira que hablan mierda no hablen más sino tienes información, le dicen a ella falta de respeto por salir con alguien, los primeros falta de respeto son ustedes que andan criticando sin saber”.

Lo más leído hoy:

Como era de esperarse, la influencer no ha confirmado ni desmentido nada. Y es que siempre ha preferido mantener su vida personal en el ámbito privado. De momento, no son más que rumores y especulaciones, pero lo cierto es que todos están atentos al chisme.

Preguntas frecuentes sobre la vida personal de La Dura tras su separación de Jacob Forever